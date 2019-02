Ajuste para todos: el gas, la luz y el VAR del Fondo Monetario

Un funcionario del Palacio de Hacienda habla sin tapujos con El Cronista del estrecho sendero por el que está circulando la economía argentina en estos días bastante caldeados y sentencia que, más allá de los mejores vientos externos, los mercados parece que han tomado nota que la decisión de ir por el ajuste fiscal es para el Gobierno "un objetivo irrevocable".

Dice que esa certeza va más allá de la oferta de dólares que hoy tiene a la divisa alojada en el subsuelo de la banda cambiaria o aún de la recuperación accionaria y afirma que la comprensión de los operadores sobre la seguridad del camino a seguir se observa con claridad en la baja del riesgo-país.

Tampoco se priva de pasar un mensaje para explicar por qué el ajuste no tiene retorno: "como hoy todo está online, el Fondo Monetario conoce al instante cada gasto que hacemos y observa cada perilla que se mueve en materia monetaria o cambiaria. No es como antes, cuando se le informaba con planillas varios días o semanas después", rememora y suma una anécdota sobre falsificación de datos que le endilga a un ministro de la década del 80 quien voló por los aires a pedido del organismo.

Otro funcionario, éste del Banco Central, grafica el momento de un modo más futbolero: "Hoy, los muchachos del Fondo tienen a disposición el VAR. Son 25 cámaras y es más que difícil escapar a ese control", sintetiza. Va de suyo que detrás de los monitores del organismo, aquí y en Washington, hay media docena de analistas que no dejan pasar una, ya que es seguro que se mira todo en simultáneo y que las lentes están enfocadas en cada una de las cuentas básicas que mueve el Gobierno, como una suerte de "gran hermano" que analiza, una por una, todas las jugadas económicas, convalida los goles, pero también marca los offsides y determina las tarjetas amarillas y rojas.

Está claro que para la dupla Nicolás Dujovne-Guido Sandleris un control tan exhaustivo en nombre del ajuste para llegar al déficit cero en materia operativa parece ser el crimen perfecto, ya que para los estándares de la argentinidad, el FMI será siempre el malo de la película. Este monitoreo que se le hace a diario a la economía argentina es la gran excusa que tiene a mano el Gobierno para frenar pedidos, abortar proyectos o cerrar canillas, aunque esto conlleve un abrupto cambio de reglas de juego, tal como pasó con la petrolera del Grupo Techint y el gas de Vaca Muerta.

Puntualmente, el mercado huele que el caso de Tecpetrol, cuyas no ganancias por la quita del subsidio fueron blanqueadas por la compañía (alrededor de u$s 150 millones) ante los organismos de control bursátil, podrá ser arreglado seguramente en una mesa de negociaciones (otro tanto podría suceder con YPF), pero ésta es sólo la cara oscura de la moneda. En paralelo, en la City se ha tomado debida nota de la otra lectura que se le puede dar a la jugada viendo la ceca, ya que muchos juzgan como más que meritorio que el Gobierno se haya mostrado duro en materia fiscal nada menos que con uno de los principales jugadores del sector. Ese proceder ha sido también para el Fondo una señal de que se sigue adelante.

Si bien se suele decir con algo de maldad que como el Gobierno no supo armar su propio plan económico en los tres primeros años de gestión se lo fue a pedir prestado al Fondo Monetario es más que obvio que ahora necesita seguir sus reglas, sobre todo porque el organismo le entregó dinero como nunca antes le dio a otro país y porque es casi seguro que el mismísimo Donald Trump se encargó de solicitar ese apoyo.

Lo cierto es que los desembolsos del Fondo que llegaron para evitar que la Argentina saliera al mundo a endeudarse a tasas locas son hoy el sustento fiscal del país y aunque a los jubilados no les guste, por ejemplo, buena parte de sus haberes (y también los planes sociales) salen de ese bolsillo. En el mercado se presume también que, si es necesario porque los números de las encuestas se le tuercen a Macri, Christine Lagarde podría estar dispuesta, antes de las elecciones, a asegurar el financiamiento para los años venideros como señal política de apoyo, ya que el actual programa cubre vencimientos únicamente hasta la primera parte de 2020.

Si bien es aún algo prematuro hacer proyecciones electorales, es bien notorio y sabido que el riesgo-país también contiene una importante dosis de riesgo político, aunque hay manos del exterior que, pese al affaire petrolero, siguen activas y ayudan al retroceso. El Fondo tiende a creer -como los mercados- que un gobierno de Cristina Fernández o de cualquiera bendecido por ella salido del riñón de Unidad Ciudadana, quizás no repudiaría de inmediato la deuda, pero supone que no dudaría en no pagarla.

Sobre el resto del aún inorgánico peronismo de Alternativa Federal los operadores suponen que sus dirigentes no sacarían los pies del plato, aunque no descartan que propicien algún tipo de reprogramación. En el encuentro que esta corriente celebrará el lunes próximo con propósito definitorio se verá cómo juega cada uno de los dirigentes con relación a la ex presidente. En este tópico tan delicado no piensa igual Sergio Massa que Juan Manuel Urtubey o Juan Schiaretti y está bien claro que las aguas están divididas entre quienes buscan sumar votos y quienes no quieren que las listas estén contaminadas con notorios kirchneristas.

Y aquí entra a jugar la figura de Roberto Lavagna, ya que si acepta ser candidato se descuenta que deberá hacerlo sin ningún condicionamiento porque, tal como lo pregona, necesitará buscar los consensos primero puertas adentro que estima necesarios para formular una plataforma de gobierno. En buen romance, para hacer eso que dice el ex ministro de Economía tiene que convencer a todos sus compañeros para que voten leyes que generen mayor competitividad a la economía, sobre todo si Brasil -tal como hizo el ex presidente Michel Temer con la reforma laboral- se adelanta a la Argentina con la reforma previsional, camino que ahora el FMI sugiere hacer aquí, dentro del vigente paquete integral. Por ideología, el kirchnerismo seguramente será refractario a seguir ese camino.

Para agregarle más males a todos sus males, hoy el Gobierno tiene muchos otros VAR que lo están monitoreando y apostrofando a cada instante, misiles que recibe y que de modo invariable lo dejan perdidoso ante la opinión pública, visiones que lo tironean, que lo tienen contra las cuerdas y que no puede o no sabe contrarrestar comunicacionalmente. Fruto de una debilidad que le cuesta regenerar, el Gobierno está entrampado en lo peor del ajuste y recibe cachetazos por izquierda y por derecha, tanto de la gente más pobre cuanto de las empresas más ricas, de los opositores, de los pagadores de impuestos, de las PYME y políticamente, de muchos supuestos aliados.

Y pese a que se supone que Marcos Peña y Jaime Durán Barba entienden del tema porque las han promovido hasta el cansancio, las famosas redes sociales castigan al Gobierno cada vez más con operaciones de todo tipo y encuestas de pelajes diversos, mientras la prensa no le perdona una, sobre todo la que milita en la desinformada frivolidad televisiva, la que hace de la indignación una bandera.

El caso de los cortes de electricidad ha sido un ejemplo muy reciente al respecto, ya que la manipulación de la opinión pública operada desde las redes fue más que evidente, con los canales de televisión agitando el avispero con números precisos de damnificados a través de sus videographs.

Hasta una radio organizó un seguimiento horario de los clientes sin luz sin que nadie del Gobierno saliera a decir tres o cuatro cosas que explicaran mejor la situación. Es más, dejó que se enlazaran los cortes producto del extremo calor con las subas de tarifas anunciadas para hoy y aunque desde su rol de opositores las quejas más lógicas llegaron desde Felipe Solá o Margarita Stolbizer, la voz más notoria de esa comparación tan prejuiciosa fue nada menos que Elisa Carrió.

Sin embargo, pudo haber sido más que interesante que algún vocero gubernamental saliera a decir dos o tres cosas del contexto para ayudar, sobre todo, a tanto periodista desinformado: que los cortes de luz se cuadruplicaron entre 2003 y 2014, que los tiempos de reposición del servicio en los últimos tres años bajaron a la mitad y el más contundente de todos los datos, que el universo de clientes de Edenor y Edesur es hoy de 5,5 millones, por lo que una afectación de 150.000 usuarios sin luz representa 2,7%.

Desde ya que si alguien está comprendido en ese número estadístico, por más magro que sea éste, es de solidaridad pura preocuparse por ellos, ya que se han vivido situaciones más que ingratas de incertidumbre y de graves dificultades objetivas como oscuridad, falta de agua o subida de pisos sin ascensor, sobre todo. Y peor, si a ese mal momento se le suman dificultades de salud. Sin embargo, silencio: el que calla otorga.

En medio de tanta paliza sobre el ring de las redes sociales, un solo punto a favor parece haber rescatado en la semana el Gobierno y fue en relación a la postura que siempre mostró el Presidente sobre la Venezuela chavista. Por esa coherencia, aún antes que otros países de la región, por las barrabasadas del régimen y por la calidad de los defensores que tiene por estas tierras Nicolás Maduro, el kirchnerismo sobre todo, no parece que el tema le haya restado a Macri, sino al revés. En esta cuestión en particular, el ojo de halcón del VAR ha indicado que la pelota traspuso la línea de meta.