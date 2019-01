Solá: "No le digo que no a nadie, salvo a Macri porque es piantavotos"

Nombrado por Antonio Cafiero en su gabinete en 1987, Felipe Solá lleva 32 años en la política: fue Secretario, gobernador bonaerense en plena hecatombe post-2001 y en el último tiempo diputado. Cree que 2019 podrá coronarlo Presidente y es uno de los precandidatos peronistas que ya hace campaña. Confía que Mauricio Macri no podrá reelegir y quiere una ir a PASO "con todos", incluso enfrentando a Cristina Fernández de Kirchner, para que el próximo gobierno sea "de transición".

- Hubo una realidad detrás imposible de ocultar que es el miedo de la Gobernadora de ir en la misma boleta que Macri. Ella piensa que tiene más votos que él y que él la va a arrastrar para abajo. Es una muestra del fracaso de Macri.

-No sé si es la interpretación de un artículo como fue mi caso. Quedó atrás. A la provincia le hubiera ido mucho mejor si yo me quedaba. No es chicana.

- La de (Ibérico) Saint Jean. Los demás fueron elegidos por el pueblo.

- Vemos un descalabro económico del país que es creciente. Nunca hay una buena noticia que refiera a la economía real. Los precios relativos han hecho que los salarios sean muy bajos y el ajuste lo ha hecho casi todo el mundo. Hay 100 mil indigentes más en la Capital Federal, y planean mega obras, plata que se podría usar para reactivar una gran cantidad d Pymes en el interior del país.

- No, esto es una decadencia planificada, no una hecatombe sorpresiva provocada por un corralito. La imposibilidad de un 2019 traiga algo mejor que el 2018, hace pensar que es muy difícil que Macri gane

- Para que haya unidad los precandidatos tenemos que seguir caminando e ir todos a la PASO.

- No hago nombres, voy a una PASO con quien sea.

- Hay una enorme cantidad de supuestos, que ella no gana, que Macri sí en segunda vuelta. La gente quiere certidumbre y la mayor que le podemos dar es que lo que viene será un gobierno de transición, de sólo cuatro años. No es un gobierno que sea restaurador del pasado, que quiera dar batallas culturales ya dadas, debe ser un gobierno suturador, que piense en la certidumbre, en la honestidad, en la Justicia, en la transparencia. La Justicia no funciona. Para un inversor es tan grave la tasa de interés como la mala Justicia. ¿Cómo es la Argentina? Es un país donde los jueces hacen lo que quieren siempre y cuando el Gobierno de turno los deje. No tienen presos, tienen rehenes.

- Casi todos. Buena parte del radicalismo va a cambiar su visión, luego de estos 4 años. No salimos con Macri, por eso soy opositor. Y no le digo que no a nadie. Si viene (Marcos) Peña y se arrepiente le doy la bienvenida. A Macri no porque es piantavotos. Y a un malo se lo puede cambiar, a un inepto no.

- Es un excelente economista, muy inteligente. No es un político. No va a ir a buscar los votos, se va a quedar esperando, con o sin medias. Hay esfuerzos que no está dispuesto a hacer, yo lo entiendo. Si soy Presidente le pediría consejos.

- Lo tiene que decidir ella. Hablamos tres veces el año pasado, después de haberme peleado con ella. Fui honesto en decirle lo que pensaba: que para la unidad era importante que fuera candidato y que el próximo gobierno de transición tiene que modificar el cuadro tarifario, la presión impositiva y controlar. Aquí nadie controla nada. Solamente en subsidios en 3 años a la industria petrolero-gasífera fue de 10.777 millones, sólo al gas, no a la energía. Nadie controla a las empresas distribuidoras de energía. No falta energía, faltan cables, son viejos. Ellos sólo han emparchado. Colonizaron el ENRE ¿Dónde laburaba el señor (Andrés) Chambouleyron? Ellos son los que deben regular el servicio de electricidad. Los muchachos afanan en todo, en las facturas, sin dar ninguna explicación a un mercado cautivo. Estamos frente a una estafa formidable. Le avisaron a (Marcelo) Mindlin: "Comprate Edenor y te ayudamos". Después subieron las tarifas ¿Y quién le dio la plata? YPF.

- No. Hasta le ganamos 3 a 1 (NdeR: Solá es hincha de River). Soy de la Agrupación 9 de diciembre (risas).

- Va a ser buena por las lluvias. Pero eso no va recuperar la economía interna. Podrá mejorar la balanza, la capacidad de pago, el riesgo argentino. El productor argentino es el más eficiente del mundo. Es un sector para prestigiar. Pero para recuperar el país como después de 2002 tenes que creer en Argentina, darle una política que defienda a los argentinos y no que piense que son todos unos boludos que deben ser dirigidos por unos CEO's o por el FMI. Nosotros (con Néstor Kirchner) negociamos con el Fondo cuando era gobernador. Estábamos en la lona, el PBI cayó 13 puntos, pero defendíamos nuestra posibilidad de salir, no hacíamos lo que ellos querían. En algunas cosas están a la derecha del Fondo estos muchachos.