Récord para un dibujo de Rubens en las ventas de Viejos Maestros en Sothebys

Esta ha sido la semana del arte antiguo y de pinturas del siglo XIX en Manhattan. Superaron todas las expectativas y solamente en dibujos de viejos maestros se recaudaron u$s 15 millones, ya que se estableció un nuevo récord para uno de Pedro Pablo Rubens (1577-1640). La mayor venta había sido hace 15 años y por un dibujo suyo se habían pagado u$s 5,5 millones. Ahora salía a la venta uno con buena procedencia y medidas (49x31 cm.) y se esperaba recaudar unos u$s 3 millones. Pero la puja fue intensa y se lograron u$s 8,2 millones. La obra fue propiedad del gran retratista inglés Sir Thomas Lawrence (1769-1830) y a su muerte fue necesario hacer diez exposiciones y ventas con su colección de dibujos antiguos de viejos maestros, donde estaba toda la historia del arte de cinco siglos y era considerada la mayor colección del mundo.

El artista-coleccionista inglés tuvo gran éxito en vida y fue el preferido de la nobleza y la aristocracia para la realización de sus retratos, curiosamente pese a ser exitoso, vivía con problemas de deudas por su fanatismo en adquirir dibujos antiguos de Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Van Dyck, Correggio, Rubens y de la familia Carracci, de los cuales tenía 160 obras, y una de ellas realizada a la sanguínea por Annibale Carracci (1566-1609) estaba estimada en u$s 35.000 pero se vendió en u$s 1,46 millones, es decir 42 veces lo estimado. La mayor venta por un dibujo del artista fue u$s 260.000. La vendedora de 13 dibujos de importancia en esta subasta es la tía del Rey de los Países Bajos, Guillermo, que los recibió por sucesión del Rey Guillermo II (1792-1849) que los había adquirido en la venta Lawrence.

La vendedora, Princesa Cristina de Holanda, ha sido muy criticada en los Países Bajos porque no los ofreció primero a los museos neerlandeses. El dibujo de Rubens (de 1608) es un estudio preparatorio para una de sus mayores obras: "La elevación de la cruz", que está en la Catedral de Amberes. También se vendió en casi u$s800.000 una tinta de Rafael que representa a un soldado. Se esperaba un mayor valor ya que solamente salieron a la venta 14 de sus dibujos en los últimos 30 años y por dos de ellos se pagaron u$s 43 millones, una suma enorme si se piensa que el mayor precio logrado por uno de Leonardo da Vinci fue u$s 10,5 millones y por uno de Miguel Ángel, u$s 11 millones.

El mayor comprador de arte antiguo es el Museo Getty de Pasadena, California. Veremos si fueron ellos los compradores o algún museo Holandés. El miércoles a la noche se vendieron pinturas antiguas por u$s 57 millones y varios récords de precios. Una de las pintoras más famosas de la historia es Elisabeth Louise Vigèe, casada con el marchand Jean Baptiste Lebrun, ambos fueron los preferidos de la corte francesa en el Siglo XVIII. Hace dos años se realizaron exposiciones que le dieron gran fama, tanto en París como en Nueva York. Curiosamente, en noviembre pasado la casa Naón, en Buenos Aires, presentó un autorretrato de ella que se vendió en menos de u$s 2.000.

El retrato del Embajador Indio en tamaño natural (225 cm de altura), realizado en 1788, que no fue comprado por el retratado (¿capaz no le gustó?) y fue entregado en la venta de las pertenencias del marchand, multiplicó por seis su anterior mejor precio y se vendió en u$s 7,2 millones. Si el comprador del autorretrato porteño logra que le certifiquen su obra, posiblemente será el mejor negocio que se ha realizado en la historia de la Argentina.

Orazio Gentileschi ha sido un extraordinario artista del cual se conocen muy pocas obras, y un gran desnudo fue comprado hace dos años por el Museo Getty en u$s 27 millones. El miércoles una de sus alegorías se vendió en u$s 3,3 millones. Un bodegón de Peter Claenz, que se encontraba en préstamo en el Metropolitan de Nueva York, alcanzó u$s 2,5 millones, triplicando su estimación.

Dos geniales miniaturistas que pintaban sobre cobre, siempre han sido los favoritos de muchos coleccionistas y museos. Ambrosius Bosschaert pintó en 1607 unos tulipanes en un cobre de 24x18 cm y se vendió en u$s 3 millones, y un "Banquete de los dioses", del cual hay ocho versiones realizado por Joachim Wtewael, y de medidas 16x20 cm, alcanzó los u$s 6 millones. Buen remate de Sothebys que estará presentando su balance en pocos días y se nota un importante incremento de ventas. Su rival Christies no realiza por el momento ventas de Old Masters. Gran comienzo de las ventas en subastas en el helado hemisferio norte.