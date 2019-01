Tucumán: Manzur convoca a una unidad peronista que incluya a Cristina

El acto en Tucumán del último 17 de octubre mostró la voluntad del gobernador Juan Manzur de ser un puente entre las diferentes expresiones peronistas. De cara a las elecciones presidenciales, la idea es que exista en esta provincia una lista de unidad del PJ que pueda también replicarse a nivel nacional.

Manzur, que también es el presidente a cargo del partido Justicialista provincial, encabezó hoy un acto en San Miguel de Tucumán. Allí convocó a todos los precandidatos a gobernador para participar de una gran interna.

Inclusive convocó a su antecesor, José Alperovich, quien expresó su voluntad de competir, aunque por fuera de la estructura partidaria. Alperovich esperaba contar con el apoyo explícito de Cristina Kirchner y ser el candidato de Unidad Ciudadana frente al peronismo tradicional. Sin embargo, esto no ocurrió y hoy parece una chance remota. Desde el entorno de la ex presidenta aseguran que ella apuesta a la conformación de una lista de unidad entre todos los sectores del PJ tucumano.

Los otros precandidatos convocados fueron José Vitar, ex diputado nacional; Hugo Cabral, ex Defensor del pueblo; y José Cúneo Bergés, ex ministro de Justicia. Según confirmaron desde el entorno de Manzur, todos ellos aceptaron la convocatoria.

“Tucumán debe ser ejemplo de la unidad del partido. Solo unidos y sin divisiones podemos asegurar el triunfo justicialista. Por eso convoco a Alperovich, a Vitar y a los demás candidatos a ir juntos a una gran interna peronista” declaró hoy Manzur, ex ministro de Salud durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Además, aprovechó para lanzar dardos al gobierno nacional, ya que sostuvo que “hay que trabajar unidos para terminar con la política económica de Cambiemos, que solo ha logrado que cada vez haya más pobres e indigentes en la Argentina. El peronismo debe recuperar el poder para salir de esta tragedia”.

Si bien se especula con que Tucumán separará sus comicios de los nacionales, aún Manzur no convocó y no está confirmada la fecha de elecciones.