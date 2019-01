Felipe Solá: “Algunos de los míos pueden haber robado algo, pero si fue así no me di cuenta”

Es diputado nacional y fue durante seis años gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para este año, anunció su voluntad de competir para ser presidente, para lo que se volvió a acercar al kirchnerismo.

De visita en la redacción de El Cronista, se refirió a la importancia de un acuerdo opositor amplio y les tiró dardos a sus ex compañeros que hoy forman Argentina Federal, que hoy encabezan Sergio Massa, Juan Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti. “Se pusieron de acuerdo en poner un límite y que el kirchnerismo no vaya. Lo que están haciendo es decir que no quieren ganar. Peor aún, quieren ir para tratar de que no gane el peronismo”, acusó.

Igualmente, aclaró que es un tema “de agosto, y estamos en enero. (…) Puede llegar a haber unidad de aquellos que prefieren un gobierno distinto para la Argentina. Sigo creyendo en eso”.

Sobre el próximo gobierno, sostuvo que “tiene que ser de transición, que no busque perpetuarse”, y que debe “ordenar las cosas para que después sí haya una posibilidad de elegir sobre una democracia más afianzada”.

También se refirió a un tema que el oficialismo busca incorporar a la agenda, la corrupción. En este sentido, expresó que “tengo 31 años de funcionario público, no he tenido nunca problemas de corrupción. Algunos de los míos pueden haber robado algo, pero si fue así no me di cuenta. No es que sea infalible. No soy corrupto ni acepto corruptos”.

En la misma línea se refirió a la Justicia, que “tiene que ser creíble. Hay que despolitizar la Justicia y tener un Consejo de la Magistratura que no sea corporativo”.

Finalmente, se refirió al tema Seguridad. Aseguró que él sabe “más de Seguridad que todos los que están gobernando”, y destacó los logros de su gestión en la provincia de Buenos Aires. “Decían que éramos garantistas, pero tuvimos una muy buena política de seguridad”, analizó.

Pero también se refirió a la política de seguridad del gobierno, al que acusó de que “no da a conocer los índices” y que “lo único que hace es mostrar a Patricia Bullrich con cara de mala, empoderar a la Gendarmería y hacer que la policía en la calle sea más dura: te pegue o te mate. Y cuando alguien mata por la espalda se lo perdona”.

En este sentido, aseveró que “el gobierno cree en la venganza, nosotros creemos en la seguridad. Como tema más técnico y más importante”.