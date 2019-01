El 60% no volvería a votar a Macri y quiere que cambie el gobierno

"No. Me di cuenta que no son buenos gobernando", respondió un 60,2% de los encuestados ante la pregunta "Teniendo en cuenta que creyó que al Gobierno Nacional le iba a ir mejor, ¿lo volvería a votar?". Y cerca de un 66% hizo una evaluación negativa de la gestión de Mauricio Macri.

Estos son los resultados de una encuesta nacional elaborada por la consultora Taquion, titulada "Clima sociopolítico y posicionamiento de líderes", hecha entre el 26 de diciembre y el 8 de enero, sobre 1237 casos efectivos.

Además, ese mismo estudio muestra que más de un 51% de los encuestados, ante la opción continuidad o cambio, optó por que cambie el gobierno de Macri. Y que solo un 2,9% optó por que siga el gobierno de Macri.

El presidente, un outsider

Pese al paso de Macri por el Congreso, sus dos períodos como jefe de gobierno porteño y más de tres años como presidente de la Nación, un 26,9% de los encuestados lo definió como "alguien por fuera de la política". Mientras que un 36,2% lo asoció con la nueva política y un 29,5% con la vieja política.

Ante esta misma pregunta, la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner fue identificada por un 71,9% con la vieja política, mientras que un 15,1% lo hizo con la nueva política.

El líder del FR, Sergio Massa, también fue fuertemente identificado con la vieja política por parte de los encuestados: un 57,9% se inclinó por esta opción.

Por último, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, tampoco quedó exento de ser asociado con la vieja política. Un 37,7% lo identificó de esa manera, mientras que un 41% lo hizo con la nueva política.

Continuidad o cambio

Ante la pregunta "¿Qué se define este año?" El 26,5% optó por la opción "modelo económico", mientras que un 11,5% se inclinó por la opción modelo de gestión. "La muerte del macrismo" se ubicó en un tercer puesto (11%) mientras que "la muerte del kirchnerismo" fue elegida por el 10,9%.

Continuidad o cambio fue otro de los ítems de la encuesta, que tiene un error muestral de (+/-) 2,9%. "Que siga el gobierno de Macri" fue elegida por apenas un 2,9% de los encuestados. Aunque, un 35,5% se inclinó por "que siga el gobierno de Macri, pero con mejoras".

Algo más del 10%, por otra parte, optó por "Que cambie el gobierno de Macri pero que se mantengan avances" y un 51,4%, en cambio, se volcó por "que cambie el gobierno de Macri".

"La política" no fue bien valorada por los encuestados. Es que casi la mitad de los ellos preferiría votar a una persona por fuera de la política. Y más de un 70% de los que se inclinarían por votar a un outsider, respondieron que este "no tenga nada que ver con ningún partido" y apenas un 23% optaría por que se presente en conjunto con un partido.