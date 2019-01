Riesgo político: la curva de bonos todavía no despeja el fantasma del default Pese al rebote, la pendiente se muestra plana e, incluso por momentos, invertida. En 2020, habrá que financiar u$s 20.000 millones. "Si Cambiemos no es reelecto, no se sabe quién saldrá a buscar esos fondos", dicen en el mercado