La nueva "paciencia" de la Fed puede darle aire a la economía argentina en 2019

Tal como esperaba el mercado, en la primera reunión del año del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener sin cambios las tasas de interés de la economía más grande del mundo, en niveles de 2,25% y 2,5%. Como siempre, los inversores prestaron atención al lenguaje elegido para comunicarlo y una palabra clave despertó la euforia de los mercados.

Jerome Powell indicó: "El argumento para seguir con el ajuste monetario se ha debilitado. El sentido común nos recomienda paciencia". Al mismo tiempo, rechazó que haya indicios de recesión en el horizonte y reiteró que Estados Unidos se encuentra en un "buena forma económica".

La lectura es que con impulso mediante de Donald Trump o no, la tasa de interés no subirá en 2019. "En Research For Traders no sólo no creemos que suba la tasa este año, sino que el mensaje un poco más dovish abre la puerta para una baja de tasas en 2020", dijo Gustavo Neffa.

Esa sola palabrita, la "paciencia", hizo que los mercados del mundo festejaran. La bolsa local acompañó y los bonos revirtieron su baja inicial y cerraron en alza. El riesgo país se comprimió hasta cerrar en las 689 unidades.

Aunque las señales de la Reserva Federal son muy buenas para los mercados emergentes, que parecen haber arrancado el 2019 con el pie derecho, la pregunta es si Argentina en particular podrá beneficiarse de este cambio de clima.

"La noticia es muy buena para Argentina. Dieron un par de definiciones positivas, como por ejemplo cuando dicen es que las tasas podrían estar cerca de su nivel neutral, por lo que no es una política ni contractiva ni expansiva", dijo Ezequiel Zambglione, de Max Valores. "Es un modo risk on, totalmente lo opuesto que pasó a principio del año pasado. Es una buena noticia. Es probable que los flujos y una caída en la prima de riesgo argentina permita que siga bajando la tasa y que banco central pueda seguir acumulando reservas, lo que le da más grados de libertad a la política monetaria", remarcó.

Para Diego Martínez Burzaco, economista jefe de MB Inversiones, Argentina va poder capitalizar en menor medida que sus pares regionales este guiño de los mercados de referencia. "El de Argentina es un caso distinto, primero porque está fuera de los mercados voluntarios en este momento, ya que tiene de prestamista al Fondo Monetario Internacional. Después, seguirá pesando la incertidumbre política en el precio de los activos. Por lo que creo que no hay que ser eufóricos con esta novedad, si tener presente que el escenario internacional aporta el aire que estaba necesitando la economía", dijo.

Los analistas consultados esperan una compresión en los spreads que alcance los 600 puntos este año. Sin embargo, estos niveles están muy por encima de los 400 puntos de riesgo país que la economía presentaba a comienzos de la era Macri, cuando tuvo exitosas colocaciones en el mercado internacional de deuda.

Sin posibilidades de salir a emitir en los próximos meses, los inversores locales podrán aprovechar a una Fed más cauta en sus portafolios. Marcos Wenzel, socio de Puente, anticipó que en este escenario, aparecen opciones de inversión de bonos corporativos locales. "Hay un grupo de empresas, entre las que están YPF y Arcos Dorados, que con rendimientos cercanos al 7% presentan inmejorables oportunidades de compra", dijo.

Además, Wenzel señaló que un mayor flujo hacia los emergentes puede ser una señal para la moneda local. "Con este escenario, al menos por el lado de las tasas, se limitan las presiones devaluatorias de los países de la región y eso es bueno para Argentina, con un peso que ganó competitividad contra sus comparables tras la devaluación de 2018", sumó.