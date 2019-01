Hot Wheels tendrá su película live-action

Después de muchos años de espera, la primera película live-action (con actores reales) de los autitos Hot Wheels será finalmente una realidad.

Desde 2011 se había empezado a barajar la posibilidad de esta producción, pero por ajustes de varios tipos (entre cambio de directores y de estudios), el proyecto no se había podido concretar.

De hecho, en 2016 Legendary Pictures la iba a filmar bajo la dirección de Justin Lin (The Fast and the Furious). Pero al no avanzar mucho en ello, Mattel recuperó el derecho de elegir con quién hacer la película y arregló su realización con los estudios Warner Bros.

Este 2019, la propia compañía Mattel confirmó la noticia. "Estamos entusiasmados de llevar a la pantalla grande la emoción de una película live action de Hot Wheels en asociación con Warner Bros. Pictures. Mattel Films atraviesa un gran momento al continuar con nuestro compromiso de traer al público nuevas formas de experimentar las marcas que aman", dijo Ynon Kreiz, CEO de Mattel en un comunicado. Desde 1968 se han vendido más de seis mil millones de autitos.