Un gremio consiguió un aumento de sueldos del 122,5% interanual

DOMINGO CAVALLO

El ex ministro de Economía volvió a escribir en su blog. Para él, el actual presidente del Banco Central no está tan preparado como el primero de la Administración Macri para enfrentar una crisis. También, es más vulnerable. Sus críticas a la política de no intervención y por qué el tipo de cambio, hoy, podría haber estado en torno a los $ 25