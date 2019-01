Alerta en la costa uruguaya por una bacteria

En medio del calor intenso que hace cuatro días asola ambas márgenes rioplatenses, Montevideo tuvo que restringir el acceso de locales y turistas al agua de las playas debido a una alta concentración de cianobacterias, que causan diversos síntomas, aunque ninguno de gravedad.

¿Cómo identificar esta bacteria en el agua?

Si bien las cianobacterias son microscópicas, cuando forman colonias se las puede identificar por un color verde brillante en la espuma de las olas, que incluso semeja una tintura verde flotando, mientras que cuando tiene menor concentración, luce como yerba dispersa.

Playas con alta concentración de cianobacterias - Crédito: Intendencia de Montevideo

Cuando no están esos indicios presentes, no hay bacteria. Es decir: el verde brillante es la clave para que cualquiera sepa si está o no presente en el agua en niveles significativos.

A nivel estatal, la alerta fundamental es la bandera sanitaria, una insignia de fondo rojo y cruz verde que los guardavidas izan cuando identifican la presencia de esta bacteria, y que representa una advertencia para no meterse al agua aunque sí se puede usar la playa en toda su extensión de arena.

Uruguay tiene casi dos décadas de experiencia en lidiar con esta bacteria, que básicamente, al entrar en contacto con la piel, produce una picazón propia de una alergia. En caso de ingesta en gran cantidad, causa vómitos y diarreas y en personas con asma, puede desencadenar una afección respiratoria.

Bandera sanitaria en la costa uruguaya

No reviste otra gravedad pero sí requiere cuidados extremos con niños pequeños, en caso de que pudieran manipularla como un juguete o ingerirla en grandes cantidades por su atractivo color verde brillante.

Dado que las playas de Montevideo tienen certificación ambiental de la norma ISO14001, en las 12 horas diarias que trabajan los guardavidas en la costa durante la jornada estival, relevan los indicios de la cianobacteria y acorde a su concentración, ponen o no la bandera.

El fenómeno de aparición de cianobacterias en las costas uruguayas se detectó en la temporada estival 2000/01. Desde entonces se hace un monitoreo de esa bacteria que permitió detectar que cambia la frecuencia y el tipo de situación en que aparece, indicó la directora de la Unidad de Calidad de Aguas de la Intendencia de Montevideo, Jimena Risso, a El Cronista.

En caso de que alguien desprevenido igual se meta al agua mientras ondea la bandera sanitaria, Risso recomienda que al salir se lave con agua dulce y se saque el traje de baño, ya que la cianobacteria se adhiere a los tejidos y en contacto con la piel, podría seguir causando picazón.

La experta explicó que la actual alta concentración tiene varios factores, entre ellos, las altas temperaturas que favorecen el crecimiento y la reproducción de estas bacterias, sumado a las lluvias abundantes en la cuenca del río Uruguay y el río Paraná, como principales afluentes del Río de la Plata.

Dado el flujo del agua, a lo largo de cada jornada varía la ubicación de las cianobacterias y eso incide en que se traslade a otras playas.

Este miércoles, las autoridades de Maldonado hacían flamear la bandera sanitaria en los balnearios de Punta Negra y Piriápolis, a medida que la corriente avanzaba hacia Punta del Este.