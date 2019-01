El Gobierno ahora le baja el pulgar a la convocatoria a extraordinarias

El Congreso no comenzaría a sesionar hasta marzo

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoció que "todavía no está cerrada" la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, y el Ejecutivo empieza así a dar señales de que el parlamento abrirá sus puertas recién en marzo. En el comienzo del año electoral se especulaba con un adelantamiento del trabajo legislativo, pero la Casa Rosada analizó la situación y, al parecer, habría dado por concluida esa intención. En el Gobierno reconocen que el vínculo con la oposición "no está pasando por el mejor momento" y además perciben que el verano "está pasando tranquilo".

En Casa Rosada consideraron que sería "riesgoso políticamente" llamar a extraordinarias sin un nivel de acuerdo importante: "Si fracasan los proyectos, perdemos nosotros. Y es un año electoral", analizó un integrante del Gobierno.

Entre los legisladores de Cambiemos ya dieron por descontado que no habrá extraordinarias. "Si hay, es por pedido del Ejecutivo. Pero del lado de los diputados no hay mucha intención de llamar a sesiones", comentaron. Lo que si ocurrirá es que la semana próxima la comisión bicameral tratará el decreto de extinción de dominio, que envió el Presidente.

Frigerio, uno de los principales hombres a la hora de establecer negociaciones con la oposición, reconoció que aún no hay certezas sobre el llamado a sesiones antes del 1 de marzo. "Todavía no está cerrado, definido la convocatoria a extraordinaria y por ende tampoco los temas que eventualmente se tratarían en el Congreso", manifestó el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda en declaraciones a la prensa tras la reunión de Gabinete que se llevó a cabo en la Casa Rosada.

Curiosamente, luego de esa reunión en el Salón de los Científicos Argentinos, Frigerio se quedó conversando más de una hora con el jefe de Estado. "El Presidente me pidió que nos juntáramos porque no habíamos tenido tiempo de conversar y ponernos al día después de estas semanas de vacaciones. Fue una reunión para ponernos al día respecto a los distintos temas del país. No hay nada novedoso que comunicar ni anda significativo", explicó el funcionario nacional.