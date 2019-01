Los cisnes negros que pueden hacer subir al dólar

La cosecha récord triguera dejó un excedente de exportación que alcanzaría la suma de 11,5 millones de toneladas al menos, o un volumen de exportación de u$s 2400 millones, repartidos con u$s 150 millones en noviembre, u$s 620 millones en diciembre, u$s 900 millones en enero, u$s 365 millones para febrero y el equivalente en marzo.

Durante enero el trigo liquidaría entre u$s 45 y u$s 50 millones diarios representando entre el 10% o 15% del mercado. Esto en febrero cambiará y la ponderación se reducirá a menos del 5%.

El BCRA encontró en los u$s 50 millones diarios de compra el equilibrio, tomando el equivalente a esta liquidación, y con eso alcanzó para que el dolar se mantuviera estable en precios durante los últimos 30 días.

“Pero en febrero no habrá una oferta estacional que permita compensar este faltante que rondaría entre los u$s 350 y u$s 400 millones, el equivalente a un día completo de operaciones. El maíz temprano no llega en la cantidad necesaria para abastecer hasta mitad de marzo, creándose una ventana de oportunidad para los dolarizados de ver al peso acelerar un proceso de depreciación”, advierte un paper de Bull Market Brokers (BMB).

Esto obliga a ser cauteloso en estar posicionados 100% en pesos, y recomiendan bajar exposición sin cerrarlas en su totalidad, a la espera de una volatilidad cambiaria que estiman como mínimo igualará el costo de oportunidad de hacer tasa en pesos.

¿Qué variables son importantes en este momento? Según el research de BMB:

La cosecha de trigo que inundó de liquidez el MULC podría comenzar a reducirse en las próximas dos semanas. La baja de la tasa en pesos comenzará lentamente a sentirse en el mercado, por ahora el impacto es limitado porque los bancos no trasladaron a Badlar la fuerte reducción en Leliq, pero es algo que ocurrirá en los próximos días. La tasa que pagan a los depositantes comenzará a recudirse a partir de la primera semana de febrero, con los primeros depósitos venciendo.

¿Por qué reducir exposición en pesos?

El trigo pasará de liquidar u$s 50 millones diarios a u$s 25 millones o menos.

El dólar está en la franja inferior de lo acordado con el FMI, con una posibilidad de que permitan un mayor poder de compra en lugar de una reducción más agresiva de las tasas. el vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero, dejó en claro que la tasa real alta es clave, no sólo para combatir la inflacion sino también sostener la demanda financiera de pesos. La tasa real nos asegura que duplicará por mes a la inflación, dejándonos un piso de tasa real de al menos 15% anual.

En febrero ocurre una fuerte caída de la demanda real de pesos, principalmente porque la actividad económica aún sigue de vacaciones, el shock de demanda de pesos para turismo local ocurrió en enero y no hay demanda de pesos para el pago de grandes siembras

¿Cuál es la fortaleza de la estrategia?

El posicionarse nuevamente en dólares por las próximas seis semanas tiene como expectativa a favor la necesidad por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de hacer subir el dólar y alejarlo de la banda inferior, esto era difícil con la liquidación triguera, pero si esta afloja podría hacerlo subir simplemente con un par de recompras más de dólares por licitación.

¿Qué puede poner en riesgo la estrategia?

Una fuerte apreciación del real y emergentes, el vínculo entre la moneda local y los de la región se incrementó considerablemente en los últimos meses, que se perdió parcialmente por el rol de la cosecha triguera.

¿Por qué el plazo objetivo?

Porque finaliza en las semanas en que aparece la cosecha gruesa.

¿Cómo operar la estrategia?

Reducir sensiblemente posiciones en pesos y buscar instrumentos en dólares de corto plazo. Midiendo las distancias entre lo acordado con el FondoI y lo que opera el mercado, en Bull Market no creen que pueda darse un testeo de la banda intermedia en las próximas semanas, pero de ocurrir debe suceder previo a la cosecha gruesa que liquidará entre u$s 130 y u$s 150 millones diarios entre finales de marzo y principio de julio. Creen que a partir del review con el FMI de la estrategia con el dólar, estabilizarán la banda inferior para no obligar al Central a realizar abultadas compras de dólares a partir de abril. Se iría a un escenario donde la franja inferior queda estable entorno a $ 40 durante cuatro meses.

Para ir en búsqueda de la media del rango pactado se requerirían dos eventos, un shock en emergentes sumado una fuerte suba del riesgo soberano, en un ambiente donde la demanda de pesos se retraiga considerablemente. Esto último puede suceder por problemas estacionales con la demanda real de pesos, ya que febrero es el mes más sensible por dominancia marcada de la falta de interés por pesos.

Desde 2011 que la cosecha de trigo no impacta en el mercado de cambio como hoy, pero por el volumen de exportación estamos ante una cosecha que no tuvo igual en 25 años. Lo mismo ocurrirá con la soja y el maíz, principalmente con fuertes exportaciones a granel en soja, dado que China independiente de los acuerdos que llegue con Estados Unidos arregló un cupo de aprovisionamiento argentino. Febrero y mitad de marzo se perfilan como meses claves para una volatilidad cambiaria previa a la cosecha y a menos cuatro meses de estabilidad cambiaria.

¿Conclusión?

Para el inversor que busca instrumentos en dólares para pasar las próximas seis semanas la mejor alternativa es el AO20 o el hacer parking dolarizando la posición en cash esperando mejores precios de los activos en pesos. Otra alternativa es la toma de posición en fondos que replican al Dólar A3500 (Mayorista) más tasa de interés en dólares, suscripto en pesos.