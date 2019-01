El BCRA volvió a comprar u$s 50 millones, pero el dólar no despega El dólar mayorista saltó 10 centavos en la apertura, sin embargo, inmediatamente después el precio cedió. El tipo de cambio sigue fuera de "zona" por lo que el Banco Central ya compró los u$s 50 millones diarios. En el Banco Nación el billete se vende a $ 38.