Causas por las cuales, en la City, no aconsejan apostar al carry trade

Las estrategias de carry trade fueron muy populares en los primeros dos años de Macri, en los cuales, apostando a la tasa en pesos, el inversor obtenía buenos rendimientos en dólares. Dicha estrategia se vio fuertemente castigada producto de la volatilidad cambiaria y de la devaluación durante el 2018 y en el cual, dichas estrategias llegaron a mostrar perdidas mayores al 25% en el año. La economía argentina muestra grandes desafíos desde lo económico y político y por ello, las estrategias de apostar al peso enfrentan grandes riesgos.

Entre las conversaciones con participantes del mercado, actualmente las estrategias de carry trade no tienden a compensar con el retorno esperado, el riesgo que asumen los inversores a la hora de llevar a cabo dichas inversiones. Si bien se espera que la tasa real se mantenga este año producto de una estrategia electoral en el cual el BCRA busque aplacar toda disparada potencial del dólar, las estrategias de carry no convencen a todos los participantes del mercado.

En esta línea, Ezequiel Ferrando, portfolio manager de Mariva Fondos, sostuvo que desde la compañía se muestran más bien cautelosos sobre la conveniencia de llevar adelante estrategias de carry dado el contexto local. Si bien el comienzo del año luce positivo para los activos locales, parte de tal contexto favorable se desprende gracias a que los mercados emergentes han mostrado muy buenos rendimientos, en línea con un fuerte ingreso de flujos de capitales, tanto en el mercado de bonos y equity como en el de monedas.

“En el caso argentino, demostrando una vez más su high beta, los rendimientos han sido aún superiores al resto de los mercados emergentes. Frente a este contexto, sumado a los elevados niveles de tasas domésticas, podría lucir muy tentadora la apuesta por el carry trade. Sin embargo, no creemos que sea la mejor estrategia para el 2019 por una serie de factores”, comentó

Dólar debajo de la banda

Uno de los puntos que detalla Ferrando es que el dólar se encuentra debajo del piso de la banda (es decir, fuera de la zona de no intervención). “Entendemos que no estaría dentro del objetivo del BCRA, razón por lo cual no nos sorprendería que aumenten los límites diarios de compra en el corto plazo, como medida para mantenerlo dentro del sendero de las bandas”, comentó el portfolio manager de Mariva Fondos.

Volatilidad cambiaria a medida que nos acerquemos a las elecciones

Por otro lado, desde la compañía esperan una mayor volatilidad a medida que nos acerquemos a las elecciones, fundamentalmente como consecuencia de la definición de los candidatos para las presidenciales y los resultados de las encuestas preliminares.

“Dicha incertidumbre se refleja en los precios de los activos, potenciándose aún más cuando los proyectos de país hacia el futuro son muy distintos”, agregó Ferrando.

Exposición a flujos de capitales internacionales a mercados emergentes

Finalmente, desde Mariva Fondos remarcaron que a la hora de implementar estrategias de carry trade, el inversor se expone al riesgo de que los flujos de fondos hacia mercados emergentes reviertan nuevamente.

“Una reversión en los flujos hacia estos mercados, podría impactar con mayor importancia en el peso como consecuencia de su mayor fragilidad en los fundamentals de la economía doméstica”.

Con una postura igualmente cautelosa, los analistas de Grupo SBS sostuvieron que luce conveniente que las carteras no se muestren expuestas a estrategias de carry trrade en no mas del 25%

En cuanto a los fundamentals, desde la compañía agregaron que la política monetaria está diseñada para que la base monetaria crezca por debajo de la inflación, lo que implica que la demanda por pesos va a crecer más rápido que la oferta de liquidez del BCRA, dejando a las intervenciones cambiarias en zona de compra como único mecanismo para inyectar pesos al sistema.

“De esta forma, a medida que la economía siga necesitando pesos el tipo de cambio navegará cerca del piso de la zona de no intervención, siempre que no haya shocks sobre la demanda de pesos. Acá es donde entra en juego el riesgo político, externo y la dolarización de carteras, ya que un aumento significativo de la demanda de dólares alejaría al tipo de cambio de la zona de compra y crearía presiones alcistas sobre la tasa de interés, distanciando al gobierno de su estrategia electoral”, sostuvieron.

Igualmente, aclararon que, según su interpretación, la intención oficial de vender los dólares del FMI a partir de abril parece orientada a contener esta potencial dolarización, manteniendo al tipo de cambio cerca del piso de la zona de no intervención.

“Haciendo un balance de riesgos, remarcamos que la significativa compresión de tasas y el agresivo armado de posiciones de carry trade en las últimas semanas ameritan cautela en relación a la exposición a las inversiones en pesos, razón por la cual recomendamos que la exposición a moneda local no exceda el 25% de la cartera de renta fija y preferimos instrumentos cortos que reduzcan la vulnerabilidad ante un posible ajuste al alza de las tasas de interés”, cerraron desde Grupo SBS.