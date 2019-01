Facebook, Amazon y Google alcanzan récord de gastos en lobby

Google, Amazon y Facebook establecieron récords corporativos de gasto en lobby durante el año 2018, ante el fortalecimiento del control a las grandes tecnológicas por parte del gobierno de la Casa Blanca.

Google, de Alphabet Inc., gastó más de u$s 21 millones para "influir" en Washington, según revelaciones federales, en el año en que su director ejecutivo, Sundar Pichai, hizo su primera aparición ante el congreso, de acuerdo a la agencia de noticias Bloomberg.

El gigante de las búsquedas, que desembolsó u$s 4,9 millones en los últimos tres meses del año, superó su récord anterior de más de u$s 18 millones en el año 2017.

Amazon.com Inc en tanto reportó haber gastado u$s 3,7 millones en el cuarto trimestre, con un total de u$s 14,2 millones para el año, más que su récord anterior de u$s 12.8 millones en el 2017.

Aunque el minorista de comercio online ha enfrentado menos enojo en Washington que Facebook y Google, también recibió algunas críticas, incluidas las acusaciones del presidente Donald Trump de que no que paga la "parte justa" de los costos al Servicio Postal de los Estados Unidos por entregar sus paquetes.

Facebook por su parte gastó casi u$s 13 millones en lobby, según los informes, como consecuencia de los escándalos de privacidad, el testimonio ante el Congreso de su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, y las vulnerabilidades de los datos. Utilizó u$s 2,83 millones durante el trimestre. En el año 2017, la red social gastó más de u$s 11,5 millones en este aspecto, su récord anterior.

Incluyendo el gasto de Microsoft (u$s 9,5 millones) y Apple (u$s 6,6 millones), las tecnológicas americanas que menos plata invirtieron en este sentido, los cinco grandes de la industria terminaron pagando u$s 64,3 millones para luchar numerosas batallas legislativas y políticas durante el complicado año recién finalizado.

Las compañías tenían una buena razón para incrementar su influencia: se enfrentan a un mayor escrutinio del Congreso y de los reguladores, luego de repetidas violaciones a la privacidad y revelaciones de que Rusia usó plataformas de redes sociales para distribuir propaganda con la intención de influir en las últimas elecciones presidenciales del 2016.

Críticos de la industria también afirman que algunas compañías de tecnología han crecido demasiado y son demasiado poderosas, lo que ha generado sugerencias de políticos y organizaciones, de izquierda a derecha, de que sean divididas.

Por lo general, Google lidera el sector de la tecnología en gastos de lobby y, a menudo, se encuentra entre las empresas con mayor gasto en Washington. Pichai, su director, fue llamado a testificar ante un comité del Congreso en diciembre para responder a las acusaciones de que los algoritmos de búsqueda y noticias de la compañía están sesgados en contra de las opiniones conservadoras, una opinión de la que mandatario del país se ha hecho eco.

Aunque menos promocionado, al igual que Zuckerberg, Pichai también enfrentó preguntas sobre privacidad, antimonopolio y el posible uso de un motor de búsqueda censurado para acceder al mercado chino.