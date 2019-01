A falta de uno, ya hay ocho postulantes del PJ para enfrentar a Vidal A Kicillof, Insaurralde y el tándem Magario Espinoza, se suman el intendente Francisco Durañona, la ex ministra sciolista Silvina Batakis, el ex massista Daniel Arroyo y el ex secretario de Seguridad Sergio Berni. Hay acuerdo para que no haya PASO.