“Los peronistas no somos pelotudos”, el sincericidio de un diputado riojano sobre la reelección

Las repercusiones por el resultado de la consulta popular de La Rioja tomaron rumbos impensados. Desde el oficialismo se festejó la respuesta en las urnas, ya que interpretan que se modificó la constitución provincial y que el gobernador Sergio Casas se podrá presentar a un nuevo mandato.

Desde la oposición –tanto Cambiemos como el peronismo enfrentado a Casas, encabezado por el ex gobernador Luis Beder Herrera– habían denunciado que se eligió la fecha para que la participación sea baja y que no se pueda tirar abajo la enmienda constitucional.

Lo llamativo es que fue un diputado provincial oficialista el que lo confirmó. Se trata de Lázaro Fonzalida, quien sostuvo que “no falló ni en una coma la estrategia que se hizo para poder introducir esta enmienda". "Siempre dijimos, cuando se pergeñó la estrategia electoral que ´enero es el mejor mes para hacer la consulta´, porque el ´no´ no iba a poder llegar al 35%”, reconoció.

Fonzalida, ex intendente de Chilecito, confesó el video divulgado por el portal Radio Fénix que “esa fue la especulación y la clave de la inteligencia de la elección”, por lo que dijo que no había "que ponerse tristes" por no haber superado el 50%. "Pongámonos contentos porque eso fue parte de la estrategia que se armó en la provincia junto con el gobernador, el fiscal de Estado y todos los diputados que votamos la enmienda”, agregó.

Mirá también Grupo Peñaflor da inicio a su vendimia 2019 Desde mediados de enero hasta fines de abril, tendrá lugar la temporada de vendimia en las diferentes regiones vitivinícolas del país

Además, detalló que se cumplió el paso a paso de la estratagema, que consistía en “sacar la enmienda primero en la Legislatura. Y ahora, 27 de enero… hay mucha gente que está de vacaciones, y sabíamos que no íbamos a llegar al 50% (de participación)”.

Como corolario, y ante el festejo de las personas que lo acompañaban, cerró: "Ahí está la viveza que íbamos a hacer. Porque los peronistas somos vivos, no somos pelotudos”.