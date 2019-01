La aprobación a la gestión de Trump es del 37%

La economía de EE.UU. perdió u$s 11.000 millones por el cierre parcial de gobierno Serían u$s 3000 millones de costo no recuperable por el cierre de gobierno más largo de la historia de EE.UU. Un 57% de encuestados califica negativamente a Trump por su manejo de la seguridad fronteriza y un 54% se opone a la construcción del muro con México, que fue el motivo central de la dilatada suspensión de la administración.