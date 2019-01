Sondeo: un 78% de venezolanos apoya una destitución de Maduro Además, casi un 40% aprueba a Guaidó como presidente encargado, frente a un 76% que no apoya a Maduro. Lo que los venezolanos no quieren es que EE.UU. avance con una acción decisiva sobre su país: un 80% no respalda esa posibilidad.