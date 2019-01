Pymes: los 14 beneficios impositivos que la UIA le pidió al Gobierno

La Union Industrial Argentina presentó ante funcionarios del Ministerio de Producción una serie de medidas para promover la producción industrial de las pymes, de las cuales 14 son beneficios impositivos.

Las iniciativas de corte tributario que la UIA expuso la semana pasada frente a Fernando Grasso, secretario de Industria; Federico Lavopa, subsecretario de Comercio Exterior, y José Luis Morea, subsecretario de Comercio Interior, son las que siguen:

Impuesto al Cheque

Por la Ley de Fomento a las pymes , las micro y pequeñas empresas se pueden computar el 100% del impuesto al cheque medianas del tramo 1 que sean industrias manufactureras, el 60%. Este crédito lo pueden usar únicamente contra el Impuesto a las ganancias.

Justamente ese es el problema: muchísimas empresas no tuvieron Ganancias en estos años de alta recesión económica, por lo cual, no tienen que pagar Impuesto a las Ganancias, y no se pueden tomar el beneficio y lo pierden, explicó Ezequiel Passarelli, de SCI Group.

Mirá también Macri y Vidal, juntos: "Tenemos un gran futuro adelante" En clave electoral, y con el foco puesto en el futuro, los mandatarios remarcaron la importancia del trabajo en "equipo". Una vez más, se hizo alusión a la corrupción previa.

En función de este problema, la UIA plantea que se permita computar, además, contra IVA (como estuvo permitido hasta el 17 de febrero del 2002) y contra las contribuciones patronales de la seguridad social.

Inversiones Productivas

Las pymes tampoco están tampoco están pudiendo usar un beneficio que trajo la Ley de Fomento a raíz de que no están teniendo ganancias, que es el pago a cuenta del 10% sobre todas las compras de bienes de uso (inversiones productivas) que hagan las empresas.

Este beneficio, de todos modos, ya no existe, porque su vigencia terminó el 31 de diciempre pasado, recordó Passarelli.

Por este motivo, la UIA, además de pedir que se permita tomar contra el IVA y contra las contribuciones patronales , pide que se prorrogue por 5 años más.

Pymes ubicadas en la frontera

Falta de Reglamentación: El artículo 10 de la ley de Fomento a las PyMEs buscaba que el Poder Ejecutivo estableciera herramientas e incentivos fiscales para promover la inversión productiva y turística de aquellas empresas radicadas en la frontera del país, considerando que los países limítrofes (Uruguay y Paraguay, por ejemplo) suelen tener mejores condiciones impositivas (menos impuestos) y, en consecuencia, Argentina es menos competitiva, indicó Passarelli.

El Ejecutivo nunca lo hizo, a partir de lo cual, la UIA está solicitando que se creen estos instrumentos.

Compensaciones y Bonos

También falta la reglamentación de otro artículo que refiere a la necesidad de que se simplifique y se amplíe la posibilidad de compensar deudas y créditos que tengan las empresas contra la AFIP.

Esto se encuentra en el artículo 8 de la ley y, por ejemplo, autoriza a que el Poder Ejecutivo emita bonos para devolver los créditos impositivos que tengan las pymes. Algo que nunca se hizo.

Financiamiento de pymes

Elevar el Mínimo Obligatorio: El artículo 50 de la Ley de Fomento a las Pymes estableció que el Poder Ejecutivo determinaría que las aseguradoras, sobre el total de los instrumentos de financiamiento de capital de trabajo, deberían destinar un porcentaje mínimo a pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno, por su parte, determinó que dicho porcentaje mínimo sería de 3%.

La UIA propone que ese 3% se eleve al 10%, para aumentar y mejorar las herramientas de financiamiento de las pymes, tales como cheques de pago diferido avalados por sociedades de garantía recíproca, pagarés avalados emitidos para su negociación en mercados de valores, fondos comunes de inversión pyme autorizados por la CNV, etc.

Suspender el Siper

La AFIP califica a las empresas según el nivel de riesgo, con el scoring Siper y, en función de ese nivel de riesgo que les asigna, tienen algunos beneficios o tienen algunos perjuicios, dijo Passarelli.

Las que mejores están en el Siper poseen mejores condiciones en los Planes de Pago de AFIP (mayor cantidad de planes posibles, mejores tasas de financiamiento o más cantidad de cuotas).

La UIA considera que, dado el contexto económico del país, se debería suspender este sistema, atento a que muchas empresas están incumpliendo con sus obligaciones impositivas porque realmente no pueden hacerlo.

En función de lo cual, si se suspendiera el Scoring, podrían mejorar su situación y esto las ayudaría a cumplir con sus obligaciones atrasadas, por ejemplo, comentó Passarelli.

Suspender Embargos

En el Informe, la UIA menciona que, en 2017 y 2018 se realizaron embargos por $ 93.000 millones.

Tener dinero congelado por los embargos, considerando las altísimas tasas financieras que existen, realmente puede fundir a una empresa, que tiene que salir a buscar dinero por otros medios con costos financieros impagables, aseveró Passarelli.

De esta forma, si se suspenden los embargos y las ejecuciones por un tiempo, y las empresas pueden enfocarse en la actividad comercial de lleno, podrán, en un mediano plazo, regularizar sus deudas y pagar lo que deben.

En cambio, si tienen las cuentas embargadas o están constantemente preocupados porque la AFIP los ejecute, pierden el enfoque en el negocio, les aumenta el costo administrativo (honorarios de abogados, tasas, etc.) y se les hace cuesta arriba, opinó Passarelli.

Suspender Anticipos

Nuevamente pensando en el altísimo costo financiero que están sufriendo las PyMEs (con tasas que pueden llegar al 120% anual), la UIA propone que se deje de adelantar dinero a la AFIP, suspendiendo el régimen de anticipos, o por lo menos, que se modifique de forma tal que no sea un costo tan grande para las empresas.

Cómputo de las contribuciones en el IVA

La última reforma tributaria elimina en forma gradual la posibilidad de computarse las contribuciones patronales que se paguen como crédito contra el IVA.

Se estableció un cronograma que va eliminando de a poco esta posibilidad, hasta que el 1º de enero del 2022 ya no se podrá computar en absoluto.

Este beneficio no era aplicable a la ciudad de Buenos Aires, ni tampoco al Gran Buenos Aires, dado que, desde el 01 de diciembre de 2003, se eliminó la posibilidad de que las empresas radicadas en dichos centros urbanos se lo tomen.

Por lo cual, la UIA plantea que se de marcha atrás con la eliminación de este beneficio que era sumamente útil para las economías regionales.

Amortización acelerada de bienes de uso

Con el objetivo de incentivar realmente la inversión productiva (compra de bienes de uso), la UIA plantea que se pueda “mandar a pérdida” (desgravar en Ganancias), en el primer año, el costo total por la compra de bienes de uso.

Como no se permite actualizar impositivamente por inflación (es decir, está prohibido el ajuste por inflación Impositivo), supongamos que en 2009 compramos una maquinaria por $ 100.000 (que, posiblemente, hoy equivalen a $ 1.000.000), si tiene una vida útil de 10 años, en 2019 estaríamos amortizando $ 10.000 (pérdida), cuando debería ser $ 100.000 (ajustado por inflación), ejemplificó Passarelli.

Este doble problema (la prohibición de ajustar impositivamente por inflación y la vida útil tan prologada), genera un terrible desincentivo a invertir, opinó Passarelli.

Revalúo fiscal sin costo

También debido a la prohibición de ajustar impositivamente por inflación durante tantos años, la UIA propone que se modifique el revalúo impositivo, permitiendo que las pymes no paguen nada por revaluar sus bienes de uso.

El revalúo impositivo, se creó con la Reforma Tributaria y es una oportunidad para que las empresas actualicen por inflación los bienes que tienen valuados a un costo histórico.

Mínimo para Contribuciones

El 4 de diciembre, mediante el Decreto 1067, el Gobierno decidió adelantar el cronograma de incremento del Mínimo No Imponible para el pago de las Contribuciones Patronales para la industria textil, de confección, calzado y marroquinería.

Es decir, en vez que se puedan tomar $ 4.800 de Mínimo No Imponible (no pagan sobre dicho monto), para esta industria pasó a ser $ 12.000.

La UIA reclama que este beneficio se aplique a todas las industrias en general, y no solo a la textil.

Devoluciones de saldos a favor

Con la Reforma Tributaria se mejoró mucho este tema. La UIA acepta que se ha avanzado mucho en este punto. Sin embargo, siguen habiendo reclamos injustificados en muchos casos, por lo cual, reclama que se automatice el sistema, para que los controles sean más ágiles y las devoluciones sean eficientes.

Factura de Crédito Electrónica

La UIA pide la generalización y reglamentación de la factura de crédito electrónica. En la actualidad, muchas pymes ni siquiera pueden obtener crédito en el mercado financiero y, aquellas que siquiera logran acceder, descuentan cheques a tasas mensuales de entre un 8% y 10%, lo cual implica un costo muy difícil de absorber.

En ese terrible contexto financiero surgió una nueva herramienta: la factura de crédito electrónica, la cual se podría negociar en el mercado, obteniendo acceso inmediato al crédito y a tasas significativamente más razonables que las actuales.

La misma fue instrumentada por la Ley de Financiamiento Productivo, sancionada en mayo de 2018. El problema es que, por el momento, solamente aplica en el rubro automotriz, es decir, cuando una pyme le factura a una empresa de este rubro únicamente.

La UIA reclama que se generalice y reglamente para el resto de la economía.