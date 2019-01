Diez gráficos para proyectar el dólar en 2019

El 2019 arranca con mejores en varios frentes para las variables económicas y financieras locales. Estas son las que entusiasman al Gobierno, esperando que la economía se estabilice de cara a las elecciones y que finalmente Cambiemos logre una reelección. Aun así, los desafíos son grandes.

Variables como el riesgo pais se fueron estabilizando en las primeras semanas del 2019, así como también en lo referido al tipo de cambio y al mercado cambiario en Argentina. Factores que durante 2018 generaban inestabilidad en el dolar, actualmente muestran una tendencia hacia el equilibrio. Aun así, existen factores estacionales que generan ciertas dudas al menos de corto plazo. La demanda de dólares estacionales en diciembre es una de ellas. Sin embargo, en términos generales, se observa un mercado cambiario mas estabilizado, que, con una política monetaria contractiva y con tasas de interés elevadas, harían pensar que este 2019 sería menos volátil en términos del tipo de cambio. Obviamente, existe un enorme factor de incertidumbre que son las elecciones presidenciales.

Los analistas de Balanz elaboraron un informe analizando la actualidad del mercado cambiario de cara al final de 2018 y al inicio de 2019.

Flujo de fondos durante diciembre

En cuanto los ingresos, se han registrado según el MULC, entradas por u$s 577 millones en diciembre y una salida de u$s 1227 millones. De esta manera, el flujo neto es de una salida de u$s 650 millones. Los mismos se comparan con la salida neta de u$s 306 millones en noviembre y explican que nuevamente, Argentina vuelve a experimentar salida de fondos.

Por SOFÍA BUSTAMANTE

“Los flujos netos de la cartera alcanzaron los u$s 650 millones en diciembre, un número que fue superior a una cifra más positiva de noviembre en torno a u$s 350 millones. Por otro lado, el elevado ritmo de salidas de fondos brutos de diciembre de u$s 1.230 millones es una cifra preocupante, si es que la misma representase una tendencia que pueda continuar”, comentaron los analistas de Balanz.

A la vez, en el reporte de la compañía relacionan dicha salida de dólares con la fuerte caída de los activos financieros durante diciembre. Los bonos cayeron con fuerza a la vez que el riesgo país subía por encima de los 800 puntos. Dicho esto, destacaron que “las personas tienden a vender en el peor momento y en ese sentido, es importante señalar que en enero hemos visto una recuperación saludable en los precios de los bonos. El riesgo país apuntó a la baja en los primeros días de 2019, cayendo en 145 puntos básicos, factor que puede quitar momentum a la demanda de dólares por parte de los participantes”.

Dentro del análisis de los flujos de fondos, es notoria la saluda de capitales durante 2018. Según los datos presentados en el informe de Balanz, la salida de fondos en 2018 alcanzó los u$ 6184 millones marcando una reversión significativa respecto de los dos primeros años de la gestión de Macri.

“La fuga de capitales durante 2018 fue una fuente importante de presión sobre el tipo de cambio. Mirando hacia adelante, creemos que una reversión o desaceleración en este déficit serviría de apoyo para la estabilización de peso”, comentaron desde Balanz.

Demanda de dólares de minoristas

Según el reporte de Balanz, se puede observar que los inversores minoristas regresaron al mercado de cambios con una actitud compradora durante aunque de a montos pequeños.

“En diciembre, la demanda minorista de dólares reapareció a un nivel de compra neta de u$s 406 millones. Esto puede explicarse por causas estacionales como la temporada de verano de vacaciones. Muchos argentinos compran dólares antes de viajar a Uruguay, Brasil y otros locales internacionales. A pesar de que la reanudación de la acumulación minorista de dólares no es una buena noticia, la magnitud de la compra no es alarmante”, sostuvieron desde Balanz.

Sobre este punto, el monto visto en diciembre de u$s 406 millones es muy pequeña en comparación con el promedio mensual de u$s 2,668 millones vista durante los meses de mayo a julio.

“Afirmamos que existe un elemento estacional significativo relacionado con el ciclo de turismo de fin de año. La mayor parte de las compras se realizaron en el segmento de u$s 0 a u$s 10.000 mientras que los compradores a gran escala estuvieron completamente ausentes del mercado”, afirmaron.

En el acumulado de los últimos 12 meses, la demanda de dólares netas alcanzó niveles de u$s 18.000 millones, contra los casi u$s 23.000 millones vistos entre mayo y julio. Si bien luce gradual la estabilización, el comportamiento de la variable muestra un mercado en busca de esbarizarse. Un dólar mas alto y una caída del salario real hacen que los pequeños ahorristas puedan compran cada vez menos dólares de ahorro. De esta manera, la presión compradora del dólar disminuye y colabora en que pueda estabilizarse el mercado de cambios.

Déficit de turismo

El déficit turístico de Argentina continuó contrayéndose en diciembre.

“El déficit de turismo en los últimos 12 meses se ha reducido a u4s 8,000 millones desde el nivel máximo de u$s 10,900 millones en abril de 2018. De esta manera marca una reducción del 26,7%”, afirmaron desde Balanz.

Por otro lado, al analizar la cuenta neta de turismo que combina las salidas brutos de turismo (u$s 494 millones) contra los ingresos por turismo, (u$s 203 millones), Argentina alcanza un déficit en diciembre de u$s 291 millones.

“Esta es la brecha más baja desde mayo de 2014, cuando Cristina Fernández de Kirchner tenía bloqueado al país con los controles de capitales y el cepo cambiario. Gracias a este movimiento del déficit de turismo, el promedio móvil de 3 meses ha caído un reconfortante 62,7%”, afirmaron desde Balanz.

Balanza comercial de Vehículos

Por último, otro de los factores que generaba inestabilidades en el tipo de cambio era el déficit en la balanza comercial de vehículos, la cual se vio corregida en los últimos meses gracias a que las importaciones cayeron en picada.

Un factor clave del déficit de la cuenta capital de Argentina es el déficit comercial de vehículos. En 2018, esta medida clave registró un pequeño superávit de u$s 80 millones. Esta recuperación ayudó a reducir el déficit de los últimos 12 meses y a cerrar el año en u$s 4,460. Es importante la comparación de final de diciembre contra el elevado valor registrado en febrero de 2018 de u$s 8,400 millones.

El déficit del comercio de vehículos cayo fuertemente desde el peor momento en marzo de 2018 en u$s 8441 millones hasta los actuales u$s 4458 millones. De esta manera, se reduce otro factor de incertidumbre que generaba inestabilidades en el mercado cambiario. Naturalmente, un tipo de cambio más competitivo (producto de la corrida cambiaria) mejora las exportaciones pero también hace más costosa a las importaciones y por ello es que se observa un cambio en el déficit de vehículos.

“Este representa un impresionante declive de u$s 3,950 millones en once meses, y confirma el poder de la política monetaria contractiva llevada a cabo por el BCRA. Las importaciones en rápido descenso son el principal motor de este espectacular giro”, afirmaron desde Balanz.

Según los datos de Balanz, se observan tres meses en los cuales se han experimentado contracciones de importaciones en torno a -48.2%, -52.2% y -62.8%, en octubre, noviembre y diciembre, respectivamente. “Claramente, las importaciones están en caída libre y así se han eliminado otra fuente significativa de demanda de dólares”, cerraron los analistas de la compañía.