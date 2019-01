Macri se muestra cada vez más cerca de Vidal, en modo campaña

El presidente Mauricio Macri está mostrando que se apuntalará en la imagen de María Eugenia Vidal a lo largo de 2019, en pleno año electoral. El jefe de Estado encabezará hoy un nuevo acto con la gobernadora bonaerense en Mar del Plata, lo que marcará la tercera vez que ambos referentes de Cambiemos protagonizan una actividad en la Provincia, en menos de siete días.

La Casa Rosada toma nota: para todas las encuestas, Vidal goza de mejor imagen que el Presidente. Esta tendencia también ocurrió en 2017 y 2015. Hasta ahora, Macri está mostrando que vuelve a apoyar su candidatura junto a la imagen de la gobernadora bonaerense.

Ambos van a recorrer hoy el hospital de Mar del Plata, Bernardo Houssay, que está en una última etapa de reestructuración. Según fuentes oficiales, el Hospital dispondrá a partir de abril de 70 camas y se abrirán otros 5 quirófanos. Junto a ambos, estará el ministro de salud bonaerense, Andrés Scarsi, y el intendente de Mar del Plata (General Pueyrredón), Carlos Arroyo.

Pero se espera que también participen los posibles candidatos de Cambiemos en esta ciudad, como Guillermo Montenegro, el ex ministro de Seguridad porteño que cuando llegó Macri al poder fue relegado a un segundo plano, en una actitud que nunca quedó clara. También la Coalición Cívica y la UCR quieren competir con Arroyo en las PASO en Mar del Plata. Si bien la relación con el actual intendente no es buena, "no podemos desperdiciar ningún voto", comentaron en el oficialismo.

Después del acto, Macri y Vidal se irá cada uno por su lado. El Presidente encabezará un acto en Cancillería en homenaje a las víctimas del Holocausto. Vidal irá a Miramar, en línea con su meta de recorrer los 135 municipios antes de las elecciones de octubre. Igualmente, está previsto que vuelvan a encabezar otro acto esta semana, en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Recordamos a todas y a cada una de las víctimas del Holocausto y abrazamos a los sobrevivientes. #WeRemember #Recordemos pic.twitter.com/qpqzD14iJJ — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 25 de enero de 2019

También se habían mostrado dos veces en la última semana, cuando Macri volvió a retomar las actividades desde Casa Rosada (había estado de licencia desde el 21 de diciembre y luego encabezó actividades en otras provincias e incluso viajó a Brasil). El Presidente y la gobernadora se reencontraron el miércoles cuando visitaron las obras de la ruta 5, en la localidad bonaerense de Suipacha.

El viernes Macri y Vidal visitaron una plaza con juegos de agua para niños, en Ezeiza junto con el secretario general bonaerense, Fabián Perechodnik. Allí ambos estuvieron con el intendente peronista Alejandro Granados, con quien el oficialismo dialoga.

Todos estos encuentros se dieron mientras el debate por el desdoblamiento de las elecciones está de fondo. Cerca de Vidal instalaron la discusión respecto a que los comicios bonaerenses se celebren antes de las nacionales. "Si María Eugenia compite sola antes entonces le podemos ofrecer a Mauricio una contundente victoria de cara a octubre. E, incluso, podríamos hacer que Cristina (Fernández, ex presidenta) compita por la gobernación", plantearon en La Plata.

Ahora bien, desde Casa Rosada bajan el pulgar a esta iniciativa. Ya el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había mostrado resistencia puertas adentro, mientras Macri estaba de vacaciones. Todavía falta una reunión entre el Presidente y Vidal para definir esta cuestión. Pero todos lo números indican que ambas elecciones irán unificadas, así como pidió Macri a los otros mandatarios de Cambiemos: Horacio Rodríguez Larreta, en Caba, piensa unir los comicios. Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza) están en la disyuntiva: una de las dos provincias se acoplaría.

La Casa Rosada busca cómo asegurarle votos a Macri desde la provincia de Buenos Aires, donde habita el 38% del electorado, y considera que Vidal es central. Un paper con el foco en las elecciones municipales bonaerenses ("¿Los hermanos sean unidos? Competitividad en las primarias municipales en la Provincia de Buenos Aires", de Clerici, Cruz y Goyburu) observa que a nivel distrital, "en la mayoría de los casos, el efecto del arrastre del candidato a gobernador es mayor que la magnitud del arrastre presidencial siendo excepcionalmente alto en los municipios grandes". De esta manera, los candidatos a intendentes se verían más beneficiados yendo con la gobernadora que sólo con el Presidente. Cerca de Macri están convencidos de que la gobernadora también tracciona votos hacia arriba.