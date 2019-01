González Fraga: "No subió la presión fiscal con las retenciones porque ganaron con la devaluación"

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, asegura hay economías regionales que están atravesando un 'boom', en especial las exportadoras y turísticas.

En una entrevista con El Cronista, afirmó además que el Gobierno no subió la presión fiscal al imponer $ 4 fijos por dólar de retenciones a las exportaciones porque hubo $ 20 de diferencia cambiaria. Y afirmó que se espera una recuperación económica en el segundo trimestre de la mano de las cosechas.

- ¿Cuál es su diagnóstico del estado de las economías regionales?

- Viajo mucho. Y es muy disparar lo que uno encuentra. Pero en general están mejor que hace 6 meses. Fundamentalmente porque las economías regionales son exportadoras. En San Juan y La Rioja, los olivares son un boom: están exportando aceitunas a Brasil por primera vez en años. En la vitivinicultura, que vienen de años muy duros, tienen problemas de balances, pero ven con posibilidad la exportación. En el Norte, tanto la yerba y el tabaco vienen de años muy duros y también ven una posiblidad con el dólar a 17 no la veían. Y el turismo internacional es increíble. Entonces el balance de las economías regionales es mixto. Algunas están afectadas, sobre todo por la parte industrial, que es donde más se nota la caída. Pero yo las veo recuperándose sobre la base de la exportación, el turismo interno y externo.

En el Nación tenemos una línea de microcréditos que se adapta a que las familias, especialmente en el Norte del país donde hay poca hotelería, adecuen una habitación, un baño, pongan un wifi y se anoten en Airbnb. Ni siquiera les pedimos que estén registradas en la AFIP para hacer esto. La demanda es inmensa, de dos personas que entran a Jujuy, una tiene que volver a Salta a dormir. La ebullición de un tipo de cambio más alto está produciendo un optimismo, o al menos una visión más positiva, sin desconocer los problemas de arrastre.

- ¿Cómo influye el combo inundaciones, hantavirus, recesión y aumento de la presión fiscal?

- Hace una semana dispusimos una medida espejo para el hantavirus y para las inundaciones que es lo que se llama técnicamente una “espera”: instruimos a todos nuestros gerentes para que frente a un pedido en el que se pueda comprobar que están afectados directa o indirectamente, apliquen esa espera. Porque no está afectado sólo el dueño del campo, también lo está el veterinario, el fletero, el ingeniero agrónomo y el comercio del pueblo. A todos ellos con o sin certificado de emergencia les vamos a renovar los vencimientos. Además, Agroindustria va a bonificar el 50% de la tasa a los productores agropecuarios con certificado de emergencia que se endeuden a 5 años con el Banco Nación, en los dos primeros años.

- La recesión y la presión fiscal también las golpearon...

- No se puede hacer una afirmación tan general sobre la presión fiscal, porque este Gobierno desgravó a las pymes, bajo las contribuciones patronales de las pymes. La presión fiscal es un premedio de muchas cosas. No sólo son los $ 4 de retenciones que se fijaron recientemente, y eso es una mentira porque se les dio $ 20 por la devaluación y se les quitaron $ 4 por los derechos de exportación.

Yo no comparto el análisis de la presión fiscal. No creo que las economías regionales tengan mayor presión fiscal. Lo que sí es cierto es que desde hace 12 años el país tiene una enorme presión fiscal porque el kirchnerismo aumento el gasto público y lo llevó de 17% a 36% del PBI. Se necesita recaudación fiscal, pero no se puede decir livianamente que este Gobierno aumentó la presión fiscal.

- ¿Y la recesión?

- Nosotros esperamos que la actividad empiece a recuperarse en este segundo trimestre como consecuencia de la cosecha fina, que es 19,6 millones de toneladas, superior a la del año pasado que ya había sido récord en trigo. Muy buena la de cebada. La de gruesa se espera que sea buena. Puede pensarse que las inundaciones la están afectando, pero es muy poquito. Las inundaciones están afectando a la ganadería, pero hay unos maizales espectaculares porque hay zonas inundadas pero en el resto hubo abundante agua en cantidades razonables.

- ¿Cuál es el problema de la ganadería?

- La ganadería sí está pasando una situación particular porque es una actividad que requiere tres o cuatro años y para una actividad de este tipo la tasa de interés vigente es sumamente gravosa. Creo que no hay que dejarse ganar por la ansiedad. El lunes tenemos una reunión de la mesa de carnes y este va a ser el mensaje. Sabemos que la situación es muy difícil con esta tasa de interés, pero lo que el Banco Nación está haciendo es primero pedirle que considere el endeudamiento en dólares. No los podemos aconsejar porque no sabemos que va a pasar con el tipo de cambio. Pero les decimos que escuchen a los economistas están diciendo que la devaluación va a ser menor que la tasa de interés. Entonces, en lugar de renovar endeudamiento de corto plazo a altas tasas, tomar a mediano plazo en dólares. Si hay algún salto del dólar, que nadie está esperando, por lo menos tendrán varios años para pedir una revancha. Y en segundo lugar, endeudarse en UVA, porque aún los pesimistas dicen que la inflación va a estar en 30%, yo creo que va a estar más cerca del 23%. Pero el 30% aún poniéndole un spread es mucho menos que la tasa de interés. O sea que admito que la tasa de interés es alta para un negocio como la ganadería, pero entiendo que hay alternativas para atenuar esto.