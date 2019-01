Cómo el arte dejó de ser sólo objeto de disfrute para pasar a ser una buena inversión

Mis padres y abuelos compraron arte solamente para disfrutarlo y decorar sus casas y oficinas. Nunca pensaron en vender alguna de las obras, eran su tesoro y el amor de su vida y las tenían para disfrutarlas y, cuando pasaran a sus herederos, que éstos también pudieran hacerlo.

Coleccionar arte era algo dinástico, las familias con riquezas antiguas atesoraban a los grandes maestros. Eran los Rothschild, Rockefeller o Mellon. Aquí, pocos como los Pellerano, Santamarina o Hirsch.

Fue Peter Wilson, el presidente de Sothebys, quien decidió cambiar la historia y atraer a nuevos compradores generando una visión diferente en los que compraban arte. Para ello realizó una asociación con el diario The Times de Londres, y a partir de 1967 generaron el Índice Times-Sothebys sobre el valor del arte. Ahí nace el arte como inversión, viendo que los precios de pintura impresionista habían crecido en gran forma en la década del cincuenta, estos fueron los primeros índices publicados y demostraron que estos artistas se valorizaban mucho más que la Bolsa de Nueva York y de Londres.

En el primer índice, publicado el 25 de noviembre de 1967, ya demostraba que en 15 años el valor de Renoir tenía un aumento del 405%, el de Fantin-Latour del 780%, de Monet del 1100%, de Sisley un 1150%, el de Boudin un 835% y el de Pissarro un 845%. Con esto buscaban atraer nuevos compradores que vieran al arte como una inversión. Hasta 1971 el Índice fue publicado con gran éxito y también con grandes críticas por tomar al arte como un mero commodity.

Sothebys era la empresa líder en aquel momento ya que tuvo la brillante idea de comprar la firma de remates Parke-Bernet en Nueva York y así ser la primera firma en entrar al mercado norteamericano (en 1964), mientras que su rival Christies recién lo hizo en 1977, luego de ver el éxito de Sothebys en todas las categorías, incluso hasta vendiendo artistas contemporáneos, algo inusual, como la famosa venta Scull de 1973 cuando se vendieron 50 pinturas en u$s 2,4 millones. Algunas obras que habían costado u$S 900 se vendieron en cien veces más, ante incluso la furia de los artistas que estaban en la sala, que no comprendieron que ese era su mejor futuro.

Sin duda el arte no es un commodity, cada obra es singular, única e irrepetible, además su condiciones son totalmente subjetivas y únicamente podemos considerar objetivo, su estado, procedencia y tamaño. Los precios reflejados eran ventas públicas, la punta del iceberg, porque la mayoría siempre fueron ventas privadas, en galerías u otras formas de comercializar. Las rematadoras tampoco informaban qué lotes no se vendían y eso alteraba la certeza del índice.

Ahora en el Hemisferio Norte lo hacen, en cambio en nuestro país siguen sin hacerlo. En la Argentina muy pocos buscan al arte como inversión, compran aquello que les gusta y lo disfrutan en sus casas, no especulan con el arte. Nosotros en 1976 creamos nuestro Índice Zurbarán, solamente para evaluar nuestras compras de arte, y colocamos en ella los precios de venta pública y las propias de 50 autores argentinos que tenían y tienen buen movimiento en el mercado: Pettoruti, Berni, Quinquela, Quirós, Fader, Molina Campos, Soldi, Koekkoek, Presas, Noé, García Uriburu, Lascano y Bertani.

Nuestros números nos hablan de un incremento de precio promedio del 6% anual en dólares. Pero en algunos es el triple y en otros no hay incremento de precio ni de demanda. Para un marchand lo importante es "comprar con audacia y vender con paciencia". Pero para el comprador de arte lo importante es su gusto y asesorarse con quienes esperan que se valorice lo que tienen aunque jamás lo vendan. Para ganancias (o perdidas) rápidas está la Bolsa de Valores. Para disfrutar del Arte, lo único que importa es la belleza que nos transmite.