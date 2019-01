"La actividad estimula al crédito y no la baja de tasas", dice el BCRA

La inflación está bajando gradualmente, la demanda por dinero comienza lentamente a recuperarse y los distintos engranajes del sistema monetario empiezan a mostrar su rol", dijo el vicepresidente primero del Banco Central (BCRA) Gustavo Cañonero en la conferencia de prensa de presentación del Informe de Política Monetaria. El segundo al mando de la entidad dijo que los argentinos ya compraron los dólares que quisieran tener, que el crédito se va a recuperar con el repunte de la actividad y que el límite a las compras de dólares que puede hacer la entidad se fijará en febrero en función de la demanda de dinero.

Con el titular del BCRA, Guido Sandleris, en Davos para el Foro Económico Mundial, Cañonero se refirió al ajuste de la meta de emisión cero para diciembre, mes en que la demanda de dinero suele repuntar, y dijo que fue aún mayor a la que esperaban. Además, también mencionó otro "engranaje" del esquema -las intervenciones cambiarias- que atribuyó a ese mismo crecimiento de la demanda de dinero que llevó al dólar a caer por debajo de la zona de no intervención y al BCRA a comprar u$s 290 millones en distintas ruedas. Gracias a esas ventas es que la entidad inyectó pesos, relajando su objetivo de base monetaria.

También dijo que las tasas van a bajar en forma muy gradual. "Para que veamos bajas más significativas de la tasa de interés, además de baja de inflación vamos a tener que ver baja de la volatilidad de la inflación, y eso puede tomar más tiempo".

Al analizar datos anuales de inflación, que llegaron al 47,6% en 2018, admitió que "estamos muy lejos de haber resuelto el gran problema argentino. No hay magia, lo fundamental es la prudencia y la perseverancia".

En cuanto a expectativas de actividad económica para este añ Cañonero dijo que el BCRA espera otra contracción en 2019. "El arrastre que implica el nivel de 2018 implica que vamos a ver una caída promedio del producto del 1,2%, pero si uno se sitúa en el segundo semestre de este año, estamos hablando de un crecimiento anualizado del orden del 4%", dijo en base a datos del relevamiento de expectativas de mercado de la entidad.

Cañonero también abordó las quejas por las altas tasas y el parate del crédito: "En la argentina el crecimiento del producto es el que ha generado aumento de la demanda de crédito y no el aumento del crédito el que genera al crecimiento Cuando empiece la recuperación del producto vamos a ver la recuperación del crédito que no estamos viendo".

En cuanto al dólar, el funcionario se mostró optimista respecto a la caída en la cantidad de compras de personas y empresas. "Gran parte de los sectores económicos argentinos ya tienen los dólares que quisieran tener y, a este tipo de cambio, el ingreso para comprar más probablemente no sea tan alto como para explicar una fuerte demanda por dólares", dijo.

Ante una consulta, Cañonero negó que el BCRA piense achicar el ancho de la zona de no intervención. "Entendíamos que teníamos que tener una zona de no intervención que fuera amplia y la tendencia es converger a la libre flotación y no lo contrario", explicó, a la vez que anticipó que "hoy no estamos pensando en una modificación".

Ante otra consulta, respecto a si en febrero mantendrán el límite diario de no más de u$s 50 millones a las compras debajo de la zona de no intervención, y en base a qué criterio establecerán ese límite, explicó "Los márgenes de intervención están subordinados al impacto monetario, en términos de la demanda por dinero. Cuando definimos enero calculamos que nos sentíamos cómodos con un aumento de hasta 2% de la base (N. de la R.: es el máximo que puede inyectar el BCRA con sus compras de dólares), porque nos daba una cantidad absorbible por la demanda de dinero, ese mismo análisis es el que estamos haciendo para los parámetros de intervención de febrero. Siempre se subordinan a un impacto monetario", dijo.