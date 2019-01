El defensor Lisandro López a un paso de Boca

El defensor Lisandro López quedó muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors, mientras que el volante uruguayo Nahitán Nández espera una definición sobre su futuro, caída la chance de ser transferido a Italia. López, de 29 años, juega poco en Genoa, luego de su paso sin éxito en Inter. De hecho, en 2018 solo jugó tres partidos. Su pase pertenece a Benfica de Portugal, que está dispuesto a cederlo a Boca.

Así, el club xeneize avanzó por su incorporación, quien acordará su vínculo a préstamo por 18 meses, ante la negociación frustrada por el defensa de Atalanta de Italia José Luis Palomino.

El equipo luso pretende que López, ex Arsenal de Sarandí y dirigido por Gustavo Alfaro en ese lapso, obtenga en Boca los minutos de juego que en Genoa no tiene. Solo resta un resarcimiento económico destinado a Benfica para cerrar la operación.

En tanto, los dirigentes de Boca buscarán una definición inmediata a la situación de Nández, quien no quiere seguir en el club. Cagliari apareció como primera opción para cumplir su deseo, pero no hubo acuerdo y complicó el panorama porque el ex Peñarol de Uruguay no libera el cupo de extranjeros (Boca tiene siete).