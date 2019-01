Demócratas en EE.UU. quieren cambios en el nuevo Nafta

La Casa Blanca y los demócratas del Congreso están encaminados hacia una confrontación con respecto a la ratificación del revisado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado UMSCA, lo cual plantea la posibilidad de un enfrentamiento prolongado y posiblemente nuevas negociaciones con Canadá y México.

Apenas unas semanas después del inicio del nuevo Congreso, los principales líderes demócratas dijeron que quieren cambios en el acuerdo comercial firmado por Donald Trump con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, en noviembre pasado.

Algunos creen que el acuerdo no incluye disposiciones lo suficientemente fuertes para hacer cumplir las normas laborales y ambientales. Otros lamentan que Trump no haya suspendido las aranceles del acero y el aluminio que impuso a sus vecinos junto con el acuerdo. Sin esas modificaciones, los demócratas advierten que el USMCA podría no obtener suficientes votos para lograr la aprobación del Congreso.

"Aprecio los esfuerzos que se han hecho para renegociar el tratado, pero el presidente no está ni siquiera cerca de la postura correcta", dijo Sherrod Brown, senador demócrata de Ohio y posible candidato presidencial en 2020.

A medida que crece la oposición demócrata al acuerdo, Trump amenaza con emitir un aviso de retiro de seis meses del acuerdo actual de 1994 para obligar a los demócratas a retirar sus demandas, esencialmente dando un ultimátum para elegir entre su acuerdo o un retorno a las reglas que regían el comercio en América del Norte hace más de una generación.

"No importa cuán bueno sea, es posible que no quieran aprobarlo", dijo Trump.

La creciente lucha por la ratificación del USMCA está inquietando a los funcionarios de Ottawa y México. El acuerdo del año pasado se alcanzó después de meses de negociaciones complicadas. Aunque imperfecto para ambos países, el acuerdo fue recibido con alivio porque evitó la destrucción del tratado. La preocupación es que esto podría volver a la mesa de negociación, en un momento en que Trudeau se enfrenta a una elección general y Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México, está en su primer año en el cargo.

"Estamos tratando de no involucrarnos, pero obviamente lo estamos vigilando porque los problemas con la ratificación son relevantes para nosotros", dijo un funcionario canadiense. "Hemos negociado un acuerdo con el que estamos contentos y se ha firmado. Es difícil especular sobre lo que podría pasar".

Luz María de la Mora, subsecretaria de Economía de México, dijo: "Para nosotros, este acuerdo está cerrado".

Los expertos en comercio en Washington dicen que los cambios exigidos por los demócratas podrían no requerir una renegociación total y podrían abordarse en un anexo o en una carta lateral que resultaría más fácil de manejar. Se espera que al menos una de las demandas, que México modifique sus leyes laborales para cortar los lazos entre los partidos políticos y los sindicatos, sea aprobada pronto por la legislatura mexicana.

Pero los grupos empresariales en EE.UU. están cada vez más nerviosos. "Mucha gente en el Congreso y en la comunidad empresarial se preocuparíasi hubiera un ultimátum que planteara un "nuevo acuerdo" o "ningún acuerdo", dijo John Murphy, vicepresidente de política internacional de la Cámara de Comercio de EE.UU.

Incluso en ausencia de un movimiento extremo, se espera que el plazo para la aprobación del Congreso sea largo. Se ha vuelto más prolongado, ya que es probable que el cierre del gobierno demore la publicación de un informe clave de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. sobre los efectos económicos del acuerdo.

Pero los demócratas no parecen inclinarse a retroceder. "No creo que haya miedo de enfrentarse a Trump. Tenemos que decir: Lamento que esto sea duro y doloroso, pero es lo que significa gobernar", dijo un asesor demócrata y agregó: "No está claro cuál es la estrategia del presidente, aparte de hacer amenazas con un machete que sabe que va a asustar a todos".