Bonos de Venezuela suben por expectativa de fin del Gobierno de Maduro

Mientras el mundo seguía en vilo la tensión en las calles de Venezuela y el respaldo internacional que los distintos mandatarios le hacían al autoproclamado presidente del país, Juan Guaidó, se vió un pequeño rally en los bonos venezolanos.

Algunos inversores se volcaron a las compras, anticipados a un "inminente" final del gobierno de Nicolás Maduro. El análisis es que un nuevo gobierno estará en una mejor posición para impulsar la producción de petróleo y reiniciar el crecimiento económico, tras años de crisis económica bajo el régimen socialista de Maduro.

Un nuevo líder también podría abrir el camino para un acuerdo de reestructuración de bonos, después de que el gobierno y la compañía petrolera estatal se atrasaron en los pagos u$s 9.000 millones y los precios de la mayoría de los valores cayeron por debajo de 30 centavos por dólar.

A medida que los venezolanos tomaban las calles, los u$s4 mil millones en bonos en default con vencimiento en 2027 aumentaron 2,4 centavos a u$s0,307, el precio más alto desde junio. Otras bonos en el extranjero del gobierno y de la petrolera estatal PDVSA se unieron en un amplio rally.

Aunque Maduro denunció un golpe de estado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump reconoció a Guaidó como encargado interino del gobierno y siguieron sus pasos Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Paraguay, entre otros. Canadá también planeaba reconocerlo, dijo un funcionario.

De todos modos, para el mercado no está claro cómo puede resolverse la situación en la nación bolivariana. "El reciente repunte de los bonos venezolanos probablemente se desvanecerá si los militares reiteran su apoyo al presidente Nicolás Maduro", dijo a la agencia de noticias Bloomberg el economista jefe de Torino Capital Francisco Rodríguez.

La presión internacional es fuerte. No está claro cuánto tiempo sobreviviría Maduro si Venezuela pierde la capacidad de vender petróleo a Estados Unidos. Los analistas sostienen que las consecuencias podrían ser similares a la decisión de Estados Unidos de congelar los activos de Libia en 2011 y Muammar Gaddafi perdiendo poder varios meses después

Los acreedores han estado estancados en el limbo desde noviembre de 2017, cuando el actual presidente Nicolás Maduro, anunció que suspendería los pagos en medio de una crisis económica, mientras que las sanciones de Estados Unidos impidieron cualquier tipo de renegociación que allanara el camino para que se reanuden los pagos.

Los títulos de deuda venezolanos han tenido un retorno de 19% a inicios de 2019, más de ocho veces el promedio de los mercados emergentes. "La oposición ahora está unida en torno a un nuevo líder con una estrategia más radical", dijo Siobhan Morden, jefe de la estrategia de ingresos fijos de América Latina en Nomura, Nueva York. "Es posible que pronto llegue a un punto de ruptura, mientras que el estrés del flujo de caja continúa empeorando y la crisis política se transforma en una crisis social".

"A medida que de aumenta la presión crecen las chances de que llegue otro gobierno, que fije las bases para hacer una reestructuración de la deuda", dijo Gustavo Epstein de Research for Traders. "Los bonos venezolanos están tradeando entre u$s 30 y u$s 40 y con expectativa de valor de recupero. La especulación es comprar bonos a este valor que puedan entrar en un posible canje", explicó.