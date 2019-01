Abren una nueva inscripción para el Procrear

El Gobierno reabrió la inscripción para aspirantes a adquirir un crédito de ProCreAr con el fin de acceder a uno de los 2125 lotes con servicios de infraestructura en 24 predios en Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut.

Con tiempo hasta el 28 de febrero, los postulantes deberán ser argentinos nativos o extranjeros con residencia permanente, tener entre 18 y 55 años, con ingresos familiares netos de entre 1,5 a ocho Salarios Mínimos Vitales y Móviles y no tener bienes inmuebles registrados a su nombre o el de ningún integrante de su grupo familiar al momento de iniciar el trámite de Preventa. También deberán tener al menos 12 meses de antigüedad laboral en relación de dependencia, autónomos o monotributistas y no registrar antecedentes financieros negativos durante ese mismo período. No podrán anotarse quienes hayan sido favorecidos con algún plan de vivienda en los últimos 10 años ni quienes estén inscritos en otras líneas de ProCreAr.

Cada lote tiene un ingreso mínimo requerido distinto para cada predio debido a las diferentes superficies. Según el segmento de ingresos que demuestre el individuo o familia aspirante, los préstamos se otorgarán a 60 u 84 meses, y el Estado financiará la tasa a 3,5% o 4,5%+Unidades de Valor Adquisitivo (UVA s, ajustables según el CER, que varía con el nivel de inflación).