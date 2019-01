El Tesoro renovó el 100% de las Letes que vencían a tasa de 4,50%

El Ministerio de Hacienda renovó el 99% de los u$s 1061 millones en Letras del Tesoro (Letes) en dólares que vencen este viernes. La tasa fue de 4,50%, la mínima que había garantizado, y significó un recorte de 25 puntos básicos en relación a las últimas 4 colocaciones.

En total se recibieron 7941 órdenes por u$s 1209 millones para las Letes a 217 días, que vencen el próximo 30 de agosto. Finalmente, el Tesoro tomó u$s 1050 millones (el máximo que le permitía la licitación) y aplicó un factor de prorrateo de 97,36% a las órdenes del tramo competitivo (que superan los u$s 50.000).

Según había informado el Tesoro en su estrategia financiera, u$s 459 millones del vencimiento de Letes de esta semana estaban en manos de inversores privados. Al respecto, fuentes de Hacienda le dijeron a El Cronista que el roll over de Letes en manos de privados (extranjeros y locales) llegó al 108% en la emisión de ayer. Para las tenencias en manos de inversores privados domésticos, en tanto, la renovación llegó al 105%.

Esto significa que el tanto el sector privado local como internacional aumentaron su posición en Letes y cambiaron el vencimiento de esta semana por el de agosto. En consecuencia, la posición de privados (ahora con vencimiento a fines de agosto) se incrementó hasta los u$s 482 millones.

Para que los inversores privados puedan aumentar su posición es necesario que otro tipo de tenedor se desprenda de sus Letes. Fuentes de Hacienda le confirmaron a este diario que en la licitación de hoy fue Anses el jugador del sector público que redujo su cartera de Letes.

A partir de este año, las Letes en dólares solamente se pueden suscribir con moneda estadounidense. En la primera licitación de 2019, hace un par de semanas, Hacienda también había logrado un buen resultado, con renovación total. En el Ministerio celebraban el interés de los inversores pese a que deben desprenderse de sus dólares.