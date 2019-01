La recesión acotó el rojo comercial, que igual fue de u$s 3820 millones en 2018

Recesión y devaluación mediante, el déficit comercial de 2018 se comprimió un 54% frente a 2017 y terminó en u$s 3820 millones, según informó el Indec hoy. La caída de la actividad hizo que las importaciones se achicaran: terminaron un 2,2% por debajo del año anterior, en u$s 65.441 millones, mientras que en el inicio de 2018 crecían a un ritmo de más de 20%.

La devaluación de 50% del año pasado traccionó a las exportaciones, que finalizaron un 5,1% arriba de 2017, con u$s 61.621 millones.

Puntualmente, en diciembre las exportaciones alcanzaron u$s 5282 millones y las importaciones u$s 3913 millones, lo que hizo que el superávit comercial alcanzara los u$s 1369 millones, el mejor resultado mensual desde mayo de 2014, además del cuarto consecutivo.

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) registró un valor de u$s 9195 millones, 7,5% inferior respecto de diciembre del año anterior.

Las exportaciones en diciembre aumentaron 15,4% interanual. Los precios bajaron 3,6% y las cantidades aumentaron 19,7%. Las exportaciones de productos primarios aumentaron de manera interanual 36,9%, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA), 11,8%; las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI), 9,9% y las exportaciones de combustibles y energía cayeron 13,5%, detalló el Indec.

Las importaciones en diciembre disminuyeron 27,1% respecto a igual mes del año anterior. Los precios subieron 1,8% y las cantidades se contrajeron 28,3%. Las importaciones de bienes de capital cayeron 38%; las de combustibles y lubricantes, 33,9%; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 22,9%; las de bienes de consumo, 33,7%; las de vehículos automotores de pasajeros, 62,8%, mientras que las importaciones de bienes intermedios aumentaron 0,2% debido al fuerte aumento de las importaciones de porotos de soja.

“El cambio de signo del saldo de la balanza comercial (en diciembre de 2018 fue superavitario, mientras que en diciembre de 2017 había sido deficitario) se debió tanto a menores importaciones como a mayores exportaciones”, explicaron desde el instituto de estadísticas.