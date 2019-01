Por el apretón monetario cayó más de 80% la compra de dólares en un año

Las compras de dólares billetes por parte del sector privado no financiero se desplomaron un 83,3% entre diciembre de 2017 e igual mes de 2018. Las adquisiciones netas de billetes pasaron de u$s 2441 millones a u$s 406 millones en 12 meses.

El resultado llega luego del fuerte apretón monetario de los últimos 3 meses del año, que disparó las ventas brutas de billetes entre los actores del sector privado, necesitados de pesos para hacer frente a sus obligaciones en moneda local. Tal como había sucedido en los dos meses previos, diciembre marcó un nuevo récord histórico de ventas brutas de billetes, que alcanzaron los u$s 2130 millones. Dicha oferta estuvo contrapesada por las compras brutas de billetes en el mercado cambiario, que totalizaron u$s 2536 millones (el cuarto valor más bajo de 2018).

Los datos sobre la demanda de billetes del sector privado no financiero, que incluye fundamentalmente a individuos y pymes, surgen del informe estadístico sobre de la evolución del mercado de cambios publicado por el Banco Central. Sin embargo, el reporte elaborado por el organismo solo se hace referencia a la demanda de billetes proveniente de "personas humanas".

Al respecto, el informe indicó que los individuos demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior y puntualizó que "compraron de forma neta unos u$s 800 millones (descenso de 70% respecto a las compras por u$s 2700 millones de diciembre de 2017), monto que se continuó ubicando entre los mínimos desde la flexibilización de la normativa cambiaria en diciembre de 2015".

El BCRA también destacó que diciembre es un mes de alta demanda estacional de dólar billete por parte de los individuos y que ese interés está asociado "a los mayores fondos disponibles por el cobro del sueldo anual complementario y a las compras de billetes a ser utilizados durante las vacaciones".

Siempre refiriéndose a las personas humanas, el informe del BCRA explicó: "El aumento en las compras netas de billetes de individuos respecto a noviembre, obedeció tanto a mayores compras brutas (u$s 1292 millones) como a menores ventas brutas (u$s 737 millones). La suba en las compras brutas se evidenció en la segunda mitad del mes, a partir de la acreditación del sueldo anual complementario".

En diciembre de 2018 unas 570.000 personas vendieron dólares en el mercado de cambios. Si bien la concurrencia cayó en comparación con los 700.000 individuos de noviembre, casi duplicó el registro de diciembre del año anterior, que había alcanzado a los 315.000 individuos. "Por el contrario, la cantidad de personas que compraron billetes a través del mercado de cambios aumentó en unos 100.000 clientes, totalizando 980.000", señaló el BCRA.

La mayor parte de las operaciones con billetes realizadas por individuos durante el mes pasado se concentraron en los estratos inferiores de monto. El 64% de las ventas brutas y el 69% de las compras brutas fueron realizadas por individuos que operaron por montos inferiores a u$s 10.000. "Los vendedores tuvieron ventas brutas per cápita de u$s 1298, mientras que las compras brutas per cápita fueron de u$s 1323", resaltó el informe.

Los datos acumulados de 2018 muestran que el sector privado no financiero vendió billetes por un total de u$s 18.965 millones, mientras que esos mismos actores adquirieron dólares físicos por u$s 36.983 millones. En consecuencia, el resultado neto fueron compras de dólares por u$s 18.019 millones, lo que significó un avance de 1,47% con respecto al saldo de 2017.