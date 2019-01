Hoteles, yates, campos: de quién son los bienes a rematar tras la extinción de dominio

El Gobierno calcula en u$s 593.535.839 el valor de los bienes incautados desde 2016 en causas de corrupción y narcotráfico que podrían quedar bajo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado hoy de Extinción de Dominio.

Si bien fuentes del ministerio de Seguridad aseguraron que no hay aún un listado oficial para difundir, ya que dependerá de "si los procesados son los presuntos titulares de los bienes", el jefe de Gabinete de dicha cartera, Gerardo Milman, enumeró que incluye "vehículos, campos, hoteles, empresas enteras, aviones, armas, viviendas", además de dinero.

No es casual la enumeración: varios de sus apartados referencian a la familia de la ex Presidenta. Desde la Casa Rosada confiaron que el DNU podría abarcar los u$s 4,6 millones que Gendarmería secuestró en dos cajas de seguridad del Banco Galicia de Florencia Kirchner, la hija de actual senadora de Unidad Ciudadana.

Hotel Alto Calafate, perteneciente a la empresa Hotesur. Foto NA

"Hasta los hoteles (de Cristina Fernández de Kirchner) podrían entrar", añadieron. Las Dunas y Alto Calafate, de Santa Cruz, están bajo investigación judicial. En la causa de los "Cuardernos K", a pedido del juez Claudio Bonadio, 33 obras de arte secuestradas en el departamento de Recoleta de la ex mandataria fueron valuados en $4 millones, consignó días atrás el diario Clarín.

No sólo se trata de corrupción el DNU: bajo la lupa del Gobierno están dos fincas embargardas a Delfín Castedo, un presunto capo narco salteño: “El Aybal”, con una superficie de 19.954 hectáreas y “El Pajeal”, de más de 10.000 hectáreas.

En la cartera de Justicia de Germán Garavano sí dieron más precisiones, al especificar el secuestro por u$s 49.108.120 de 5.129 vehículos, entre motos, autos, camiones, embarcaciones y aeronaves.

Justamente, saldrían a subasta algunos de los bienes que fueron publicitados bajo el slogan "Recuperados de la corrupción" que terminaron en manos de las fuerzas de seguridad.

Como por ejemplo el LearJet del detenido empresario patagónico Lázaro Báez.

El avión fue entregado en septiembre de 2017 a la Policía Federal por Patricia Bullrich. Sin el decreto anunciado, no se podía subastar, por lo que se tramitó una tenencia cautelar que, ante un eventual pedido de la Justicia, debían devolver. Pero esa no es la única razón para deshacerse de él: "Necesita inversiones", explicaron en Seguridad, dando a entender que lo pondrán a la venta.

Algo similar ocurre con el yate de Ricardo Jaime que fue cedido a Prefectura. El juez Sebastián Casanello dispuso su entrega al ministerio de Seguridad en la causa de presunto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte K.

"No sirve para las fuerzas salvo para andar por el Tigre y su combustible es carísimo", admitieron fuentes oficiales. Con cuatro camarotes, uno con cama matrimonial, un baño en suite, hidromasaje y hasta parrila, el buque fue valuado en u$s 1 millón.

Según estimaciones de Justicia, con el total de lo incautado "se podrían construir 17.550 viviendas, que alojarían a 70.200 familias sin techo, o construir y equipar 35 hospitales o 130 escuelas".