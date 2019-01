Dólar, carry trade, bonos y acciones: el 2019 arranca con los mismos debates que el 2018

El comienzo del 2019 se está dando con varios factores similares al año 2018. Entre el posicionamiento en pesos respecto de los participantes y la visión sobre el futuro del dólar por parte de los inversores.

Por otro lado, el debate de la compresión de spread de los bonos argentinos vuelve a entrar en discusión después de un 2018 en el cual solo han visto caídas y una suba de la tasa de interés de la renta fija argentina, experimentando una disparada del riesgo país.

Finalmente, las acciones también arrancaron muy bien este enero, muy parecido a los retornos que venían mostrando la renta variable a comienzo de 2018.

El debate por el 'carry trade'

Un primer punto a resaltar es el hecho de que el debate por las estrategias de carry trade volvió al centro de la escena, luego de un 2018 en el cual el tipo de cambio supo subir mas de un 100%, golpeando de lleno a las estrategias en moneda local, haciendo que estas perdieran más del 25% en dólares.

Existen factores que empujan a pensar a un escenario de mayor tranquilidad cambiaria y que por lo tanto incentivan la idea de es podría resultar conveniente invertir parte del portafolio en estrategias de carry trade, al menos los primeros meses del año.

Para Juan Manuel Pazos, jefe estratega de Puente, existen tres argumentos que podrían sustentar el carry trade. Por un lado resalta cuestiones relacionadas con el objetivo de política económica del gobierno de cara a las elecciones 2019, otra relacionada con la demanda de divisas y una última vinculada con la oferta de dólares.

“Políticamente el gobierno necesita que se estabilice la demanda de pesos y no tener otro escenario de volatilidad cambiaria. Para eso, se debe tener una tasa de interés en pesos por encima de la inflación y de la expectativa de devaluación. Con lo cual, la estrategia para ser relecto por parte del gobierno requiere ofrecer retornos extraordinarios en pesos este año”, sostuvo Pazos.

Por otro lado, Pazos ve un mercado cambiario mas equilibrado, con mejores fundamentos respecto de la oferta de divisas este año gracias a la cosecha y divisas del FMI, a la vez que ve un proceso de dolarización menos abrupto que el de 2018.

Compresión de spreads

Otra de las similitudes de este 2019 respecto al inicio del 2018 radica en el proceso de compresión de spreads que transitan los bonos locales.

En lo que va del año, el bonar 2021 comprime 250 puntos básicos. El Bonar 24 llego a comprimir mas de 400 puntos básicos respecto de la tasa que supo tocar a finales del año pasado y este año, la recuperación del bono es de 6,2%.

El debate vuelve a estar en escena luego de un año en el cual los bonos locales llegaron a perder mas del 30% en términos de dólares y con un desplazamiento de la curva soberana significativa. Para continuar con el ejemplo, el Bonar 24 finalizó el 2017 con una TIR debajo del 4% y arranco el año con una tasa cercana al 14% es decir, vimos un desplazamiento de mas de 1000 puntos básicos en un año. Realmente una locura.

A comienzo de 2018 se planteaba escenario expectante respecto de si los bonos argentinos iban a poder mantener el proceso de compresión de spread que se había vislumbrado durante todo 2017. Los bonos argentinos alcanzaron un máximo en octubre, luego de las elecciones legislativas, y a partir de allí iniciaron el proceso de ajuste. Para comienzo de 2018 se debatía si la renta fija iba a volver a retomar la tendencia alcista. Esto no fue lo que ocurrió aunque el debate estaba en el centro de la escena.

Hoy la discusión es parecida luego de un comienzo de año espectacular. Mirando hacia adelante, Santiago Quarracino, portfolio manager de renta fija de Quinquela Fondos, sostuvo que un objetivo razonable podría apuntar una compresión adicional de 100 puntos básicos en los rendimientos siempre y cuando las condiciones internacionales se mantengan y la reducción en el riesgo de refinanciación, aun con incertidumbre política, se mantenga.

“Eso implicaría una brecha con países comparables como Brasil de algo más de 250 puntos básicos, medida ampliamente superior a la histórica. También podría mostrar una compresión aun mayor una vez despejado el horizonte político con las elecciones nacionales”, comentó.

Similitud en acciones

Las acciones también registraron un comienzo de año muy bueno, muy parecido al comienzo de 2018. El año 2017 el Merval subió mas de un 100% y la euforia entre los participantes hacia pensar que la subas podrían continuar, aunque ya muchos analistas alertaban en enero de 2018 que la renta variable ya no se mostraba tan atractiva y que merecía un ajuste, antes de continuar con la tendencia alcista de 2017.

Para enero de 2018, el Merval alcanzó su techo y desde allí derrapado hasta alcanzar los mínimos de 630 puntos en agosto pasado. En dólares, hubo acciones que mostraron bajas mayores al 50%, con algunos casos superiores al 70%.

Desde que comenzó el 2019, el Merval evidencia una suba superior al 17%. La recuperación en dólares supera el 40% para muchas acciones locales y vuelve a abrir el debate si la renta variable tiene potencial hacia adelante y si la suba actual es un rebote dentro de una tendencia bajista evidenciada durante 2018, o si mas bien las acciones lograron su piso definitivo.

Con el correr de las semanas se irá descifrando y el mercado se acomodará en función de los datos económicos, de los balances de las empresas, del éxito o fracaso del plan monetario y fundamentalmente de las encuestas de cara a las elecciones.

El debate de inflación y tasa se mantiene

Lamentablemente el 2019 también arranca con debates similares en materia inflacionaria y de tasa de interés.

Aun así, la discusión se ha tensado aún más ya que los resultados en materia inflacionaria por parte del gobierno han sido muy malos en 2018, con una suba promedio de los precios del 47,6%.

La tasa de interés, que actualmente se ubica en torno al 57%, sigue siendo un tema de discusión. Se sostenía que era elevada en niveles de 30% a comienzo de 2018 y mas aún lo es en niveles de 57% actuales. Esos niveles de tasas de interés frenan la economía y son muy altas como para generar un círculo virtuoso a nivel económico pero a la vez generan un incentivo para pesificar carteras y quitarle presión al tipo de cambio.

Aun así, a diferencia de 2018, este año parece que Central no se apurará a bajar la tasa de interés. El fatídico 28 de diciembre pasado en la que se cambiaron las metas y la política monetaria cambió, bajando la tasa cuando la inflación permanecía alta, pareció ser un error no forzado que alimento los inicios de la corrida cambiaria vista en 2018. El BCRA se muestra actualmente mucho mas cauto y no da señales de apurarse a bajar la tasa de interés, a la vez que seguirá operando para mantener bien baja la volatilidad en el dólar.