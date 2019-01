Menotti, un ilustrado del fútbol en la AFA

El 1° de septiembre de 1963 pasó a la historia para los hinchas de Rosario Central. Para Roberto "el Negro" Fontanarrosa y el colectivo imaginario de los canallas rosarinos, César Luis Menotti convirtió el gol más recordado ante el legendario Amadeo Carrizo. Dicen que fue desde 25 metros o casi desde mitad de cancha. Treinta y nueve más tarde, en un reportaje de Fontanarrosa publicado en Clarín, "el Flaco" hizo un vano intento por desmitificar su propia proeza. ¿Por qué será que los hinchas de Central nos acordamos tanto de ese gol?. "Por todo. Porque era Carrizo, porque era River, porque ganamos uno a cero. Yo lo que tengo clavado en la mente es que amago tirar una pared y el Negro Ramos Delgado, que vivía adivinando esas cosas, va a la devolución. Entonces aflojé el pie, la paré y terminé clavándola en un ángulo. Un golazo. Pero no fue desde lejos. No fue desde 25 metros sino casi pisando la media luna", apuntó Menotti.

A partir de febrero el ex entrenador de la Selección campeona del mundo en 1978, tendrá un nuevo rol en la AFA. Su presidente Claudio Fabián Tapia lo ungió en el cargo de "director de selecciones nacionales", aunque la AFA no ha publicado acta o resolución sobre esta designación ni las funciones a cumplir.

El estatuto de la entidad mayor del fútbol argentino prevé "comisiones permanentes", entre ellas, la de "selecciones nacionales", cuyo objeto dice: "Se ocupará de los asuntos generales relacionados con las selecciones nacionales. Estará formada por un presidente, un vicepresidente y entre tres y nueve integrantes".

Esta comisión permanece inactiva, junto a otras 10, a juzgar por nombres y apellidos de sus integrantes que están "en blanco" en el sitio oficial. En tanto, en el reglamento general de AFA se establece que el Comité Ejecutivo será asesorado por 10 secretarías permanentes. Entre ellas, la de "selecciones nacionales" para "entender en todas las cuestiones relacionadas con los respectivos Seleccionados y todos sus integrantes; en toda correspondencia, publicaciones, informes, comunicaciones, notas, reglamentos, copias, etc., que se refieran total o parcialmente a los Seleccionados; y actuar como enlace entre la Dirección Técnica de todos los equipos representativos de esta Asociación y el Comité Ejecutivo. El Secretario de Selecciones Nacionales integrará la Comisión de Selección".

Actualmente estas funciones se estarían cumpliendo por el "director deportivo" Jorge Burruchaga, campeón del mundo en México 1986. No obstante estas falencias de comunicación, desde su columna en el diario catalán Sport, Menotti se encargó de aclarar: "Mi compromiso con Tapia fue que solo voy a dar mi opinión cuando me lo requieran" Y agregó que su "tarea principal será darle un marco de trabajo a los entrenadores, defender su tarea, escucharlos, acompañarlos. Quiero que presenten proyectos, que me digan qué vamos a hacer, escucharlos, verlos trabajar, entrenar. Bienvenida sea la juventud de Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Fabián Ayala, Diego Placente, y todos los que componen hoy el proyecto de selecciones".

Y Menotti continuó en su columna: "El Mundial de Rusia fue una ruptura. Estuvimos a punto de no clasificar por quebrar un proceso con la llegada de tres entrenadores cambiando constantemente de idea, improvisando. No puede volver a producirse. Necesitamos jerarquizarnos con selecciones que representen al fútbol argentino. El prestigio no solo te lo otorga salir campeón. No solo se sostiene desde el resultado. Debemos generar el debate para modificar el presente y construir un futuro".

El veterano DT, quien el año pasado inauguró una escuela de entrenadores de cursos "on line", fue en 1974 el iniciador de un ciclo que enterró varias décadas de delirios e improvisaciones. Hoy su figura puede ayudar a cambiar la imagen de una AFA en declive desde la final del mundial de Brasil 2014. Elogiado por Pep Guardiola y Diego Maradona, Menotti puede aportar algo de luz a una organización verticalista y sin rumbo. Que contrató a Sampaoli hasta Qatar 2022 pero a poco de andar, lo despidió sin causa. Que en la previa de Rusia 2018 canceló la visita al Papa y el partido amistoso ante Israel. Que miró hacia otro lado dejando que la superfinal River-Boca por la Copa Libertadores se jugara en el estadio del Real Madrid. Que modifica los reglamentos de torneos del ascenso en plena competencia y cancela el partido con la República Checa haciendo gala de su imprevisión.

Ojalá que este ilustrado del fútbol que predica recuperar "la genética del jugador argentino", pueda a sus 80 años, mostrarnos su destreza intacta y clavar la pelota en un ángulo como lo hizo aquella vez con el gran Amadeo.