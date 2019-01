Por la inflación 2018, la nafta subirá casi $ 1 en marzo

La inflación de 2018, que fue la más alta en los últimos 27 años, no sólo deja un importante arrastre para este año electoral, sino que sus efectos se seguirán derramando hasta que promedie 2019.

Es que la devaluación del peso, que tuvo su pico en agosto, y su impacto posterior en los precios minoristas llevó a que la inflación del cuarto trimestre de 2018 sea de 11,6% (5,4% en octubre, 3,2% en noviembre y 2,6% en diciembre), una cifra que se trasladará a los valores de naftas y gasoil.

De acuerdo a la regulación vigente, desde el 1° de diciembre pasado el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) está en $ 8,90 por litro, a lo que se suman $ 0,412 de tributo fijo por emisiones de dióxido de carbono (CO2), lo que totaliza $ 9,312 por litro.

Sin embargo, como un 12% de la nafta que se vende al público está compuesta por bioetanol, que no está gravado, la cuenta impositiva queda en $ 8,195 por litro. Así, el ITC explica el 22,2% del precio de la nafta súper de YPF en Capital.

Este porcentaje es mayor en marcas que tienen sus valores más bajos (como actualmente Puma Energy, que busca ganar participación de mercado) y menor en las estaciones donde se venden más caros los combustibles.

Debido a la inflación de 11,6% entre octubre y diciembre del año pasado, desde marzo, el ITC aumentará hasta $ 9,10 por litro (ya descontado el impacto de los biocombustibles), es decir $ 0,91 (91 centavos) por litro.

A su vez, el gasoil, que hoy tiene $ 5,37 por litro de ITC (o un 15,5%, teniendo en cuenta su composición de 10% de biodiesel) pasará en marzo a costar $ 0,57 (57 centavos) más por litro -hasta $ 5,94- por el aumento impositivo.

De mantenerse estables los precios de los combustibles hasta el 1° de marzo, se trataría de una suba de 2,5% respecto al valor actual de la nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires ($ 36,99 por litro) y de 1,6% en relación al gasoil común (grado 2, a $ 34,59) de la misma marca.

No obstante, antes de marzo podrían haber novedades. El petróleo, la principal materia prima para los combustibles, subió desde u$s 54 por barril en el mercado de Londres a u$s 62, lo que llevaría a nuevas subas en febrero, teniendo en cuenta que el dólar se mantuvo casi sin cambios.

Con todo, las refinadoras argumentan que el aumento impositivo de diciembre impidió que la baja de precios fuera mayor a la anunciada en diciembre. Este mes, por primera vez desde que se liberó el mercado, fue el segundo consecutivo con un descenso en los precios de los combustibles.