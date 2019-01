Casero: "Prefiero a Cavallo antes que a Lavagna"

"Ja. Lavagna resbaló como 40 veces. Lo prefiero a Cavallo antes que a Lavagna". Tajante, el actor Alfredo Casero se refirió a la posibilidad de que el ex ministro de Economía sea el próximo presidente. "Lavagna es un señor respetable, pero resbaló 40 veces", subrayó.

En diálogo con el programa Terapia de Noticias, de LN+, Casero volvió a darle su apoyo a Mauricio Macri, porque a su entender es la única opción posible hoy por hoy: "No creo que haya otra opción".

"No creo que haya otra opción", aseguró Casero al explicar por qué el Gobierno tiene su apoyo.

Y pese a que la última vez que fue a ese mismo programa se había mostrado muy crítico con el Gobierno, aseguró que luego de un llamado del diputado Fernando Iglesia reflexionó y volvió a cambiar de opinión. "Me llamó y me hizo pensar. No se puede hacer nada si vos tenes todo en contra", señaló.

Luego volvió sobre una de las frases más emblemáticas del año pasado: "Dame flan". Aseguró que muchos no entendieron bien lo que quiso decir y dio un ejemplo como para aclarar un poco sus dichos. "Si Luis D'Elía te pide una pileta mejor y se la das, eso es flan", explicó haciendo referencia al piletazo que el líder piquetero realizó el miércoles pasado en el Obelisco.

Casero también fue crítico con los medios de comunicación. "Algunos son filo K y los otros filo Cambiemos. Prendes la tele y ya sabes qué te va a decir cada uno", aseguró. Y luego reclamó: "Le propongo a la gente romper la grieta, porque no somos boludos".