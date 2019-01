La Corte habilitó la feria para resolver la “re-re” en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, llamó a una consulta popular para modificar un artículo de la constitución provincial, lo que le permitiría postularse a un nuevo mandato.

Sin embargo, ayer Cambiemos presentó un amparo ante la Justicia para impedir que se realice por “la arbitrariedad e inconstitucionalidad manifiesta de la ley provincial 10.161 de enmienda constitucional”.

A su vez, con el patrocinio de Ricardo Gil Lavedra, pidieron que una medida cautelar para que se suspenda la consulta popular, pautada para el 27 de enero, hasta que se resuelva la validez de la enmienda.

Esta mañana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la feria para resolver la cuestión. La decisión fue de Horacio Rosatti, el juez que quedó a cargo del cuerpo durante esta semana, según publica Infobae.

A continuación, la notificación de la Corte:

Habilitación feria judicial by on Scribd

Desde el año 2002 que la Corte no habilitaba la feria judicial para tratar un tema. Igualmente, esto no implica que se expida hacia una dirección en particular.

Casas fue vicegobernador entre 2011 y 2015, cuando Luis Beder Herrera era el mandatario provincial. El 10 de diciembre de 2015 asumió su cargo actual y su intención es volver a presentarse. Para eso, llamó a un referéndum para modificar la constitución riojana.