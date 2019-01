Industriales piden competitividad ante la flexibilización del Mercosur

Tras el acuerdo entre Argentina y Brasil para flexibilizar el Mercosur en el marco de la cumbre Macri-Bolsonaro, los industriales comenzaron a enviar señales de alerta. Si bien coinciden en que como está funcionando, el bloque comercial no tiene futuro, advirtieron que una mayor apertura representa una amenaza para la actividad productiva hoy por los problemas de competitividad que tiene el país.

En la reunión entre los ministros de Producción, Dante Sica, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, con su par brasileño, Paulo Guedes, coincidieron en trabajar en la "revisión del Arancel Externo Común para mejorar la competitividad productiva del bloque", entre otros puntos.

Si bien se trata del inicio de una negociación que seguramente será lenta, hay una firme vocación de ambos gobiernos de avanzar en mayor apertura comercial.

"Es indudable que así como está, el Mercosur no es eficiente y tiende a disminuir su importancia. Es necesario reenfocarlo, hay que hacerlo con cuidado y con todas las transiciones necesarias", afirmó el presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja.

Reducir el AEC -(hoy en un máximo de 35%) y permitir que cada socio del bloque pueda avanzar en acuerdos individuales con otros mercados obligaría a las industrias locales a ser más competitivas para poder subsistir. Hoy no sólo tienen la protección arancelaria, sino también un mercado como el brasileño para poder colocar sus productos con arancel 0, al igual que el vecino.

Poder avanzar con acuerdos bilaterales con terceros mercados habilitaría a la Argentina a dejar de depender del vecino país, pero también competiría de igual a igual con otros países para exportar a Brasil.

"Cuando está pendiente una reforma fiscal, un replanteo logístico, y cuando hay que alinear costos laborales no salariales; la inflación y el acceso al crédito, es difícil. Hay muchos elementos a mirar cuando uno habla de apertura. Tiene que ser inteligente y con transiciones adecuadas", remarcó Funes.

Desde el sector autopartista, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes (AFAC), Raúl Amil, afirmó que "una baja del AEC perjudicaría a la Argentina porque Brasil tendría un escenario más favorable para comprar autos de otros orígenes". El sector automotriz hoy se rige por un acuerdo propio que establece límites al comercio. Por cada dólar exportado por la Argentina de vehículos y piezas, puede importar u$s 1,5 (el denominado flex). Ese acuerdo vence en junio de 2020 y Brasil ya anticipó que quiere "libre comercio" a partir de ese momento. Si a eso se le sumara la rebaja del AEC y, eventualmente, acuerdos de Brasil con otros mercados, el escenario sería peor.

"Son varias las amenazas que vemos. Uno es el comercio libre con Brasil, y otro sería la baja del AEC y acuerdos de Brasil con otros mercados. Son buenos los acuerdos entre países, pero tenés que tener competitividad. Si no, te aniquila", consideró Amil.

El presidente de FIAT, Cristiano Rattazzi, ratificó su posición aperturista y afirmó que "es fundamental abrir el Mercosur, pero que es necesario mejorar la competitividad". Y planteó: "Si no mostramos competitividad, vamos a tener problemas serios a mediano plazo. Nuestra dependencia de Brasil es enorme, le exportamos el 70% de los autos. Es bueno abrir para tener otra salida que no sea sólo Brasil, pero hay que ser competitivos y cambiar la actitud".

"Si estuviera en Chile o Uruguay, no me generaría ningún temor la apertura. No estoy en contra de la idea de flexibilizar el bloque, pero para competencia abierta no estamos preparados", señaló Pedro Reyna, del sector de madera y muebles.