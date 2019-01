Expectativas 2019: qué esperan los analistas para la economía este año

2019 es un año bisagra para la administración de Mauricio Macri: en octubre se juega la continuidad de su proyecto político o el cierre de una etapa. Con este contexto político y en medio de una recesión económica, las expectativas son un termómetro que el Gobierno sigue atento.

En la primera Encuesta de Expectativas Macroeconomicas de El Cronista (EMEC), las consultoras y analistas corrigieron al alza las estimaciones que habían hecho a fin de 2018: el cálculo de inflación pegó un salto de 10,91%; subió 1,42% el valor del tipo de cambio estimado para fin de este año y 10% el nivel de la tasa de interés de referencia.

El dato positivo de esta EMEC es el resultado de la balanza comercial, que arrojaría un saldo positivo de u$s 3500 millones.

Dólar casi en $ 50 y caída de reservas

El inicio de año trajo una caída del tipo de cambio nominal, que puso a prueba la política cambiaria anunciada por el Banco Central. Como había anunciado, el Central intervino en el mercado mayorista para buscar subir el valor del dólar, cuya cotización se ubicó varios días por debajo del piso de la zona de no intervención.

Para los analistas, los esfuerzos de la autoridad monetaria para que el tipo de cambio vuelva a ubicarse dentro de la zona de no intervención darán sus frutos este mes, ya que estimaron que el último día de enero cotizará $ 38,85; un peso por encima del piso de la banda (que ese día será de $ 37,86).

Si se miran las proyecciones largas, a diciembre de 2019, la previsión es que el dólar cotice a $ 49,95. Esta estimación significa una corrección al alza respecto de diciembre pasado, cuando habían estimado que el dólar cerraría en $ 49,25 este año.

Para 2020, la mediana de respuestas de los analistas consultados arrojó un tipo de cambio de $ 60.

Las reservas del Banco Central, según expertos, serán de u$s 61.500 millones en diciembre, alrededor de u$s 4300 millones menos del nivel con el que arrancó 2019. Sin embargo, a pesar de producirse una pérdida de reservas durante este año, los analistas fueron más optimistas que el mes pasado, cuando habían respondido que rondarían los u$s 59.400 millones.

Inflación superior a 30% para 2019

Luego de tocar el mayor pico de inflación en 27 años en 2018, los precios subirán 30,5% según analistas y expertos consultados. Esta estimación sufrió un aumento de tres puntos porcentuales (11%) respecto de diciembre, cuando el cálculo se había ubicado en 27,5%.

La inflación arrancará, según las consultoras, con una suba de 2,5% en enero, que sería el segundo mes consecutivo por debajo del 3% desde mayo de 2018. En la comparación interanual estiman una aceleración de 48,65%.

Tasas: más moderación en las expectativas de baja

Al promediar la primera quincena de enero, la tasa de Leliq se ubicó en 57,61%. La expectativa de los analistas es que, para fin de enero, la tasa de referencia de la política monetaria sea 57,5%.

La moderación en la expectativa respecto de la velocidad de baja de tasas puede verse en la comparación de la estimación de diciembre (cuando habían indicado que esperan una tasa de 38% a fin de 2019) con la de enero, ya que en esta última encuesta los analistas calcularon que se ubicará en 42% (un salto de 10,53%).

Algo similar ocurre con la tasa BADLAR, que se usa como referencia para depósitos mayores a un millón de pesos. El mes pasado, la estimación había calculado que se ubicaría en 31,5% a fin de 2019, pero en enero la proyección es que sea de 34,75% (11 puntos porcentuales por debajo de lo que rinde actualmente).

Balanza comercial: superávit de u$s 3500 millones

Con los últimos datos disponibles, que llegan hasta noviembre de 2018, el rojo comercial de la Argentina acumuló u$s 5233 millones según el Indec. A pesar que después de la devaluación el saldo mejoró y encadenó tres meses consecutivos de superávit, el resultado del último mes del año no logrará borrar el déficit.

Sin embargo, la expectativa de analistas es que este año el resultado de la balanza comercial sea positivo en u$s 3480 millones. Este resultado es más optimista que el proyectado hace un mes atrás, ya que es casi el doble de los u$s 1863 millones que habían calculado.

Según analistas, las exportaciones representarán u$s 68.781 millones (1,38% más que hace un mes), mientras que las importaciones alcanzarán a u$s 65.300 millones (que significa una caída de 1% respecto de la estimación de diciembre).

Caída del PBI, salto del 42% de la recaudación y déficit primario de 0,25%

La preguna sobre el nivel de actividad durante 2019 sigue abierta: entre la caída de 0,5% del PBI proyectado por el Gobierno en el Presupuesto y un 1,6% que estimó el FMI, los cálculos de los analistas arrojan una contracción de 1,45%.

Con una economía en recesión, (y con una caída que podría llegar a 4,5% en el primer trimestre según los expertos) la mirada se posa en la recaudación tributaria, en un año en el que el Gobierno se comprometió al déficit cero con el Fondo.

Según las consultoras, la recaudación de 2019 totalizará $ 4.827.431 millones, lo que significa un crecimiento nominal de $ 1.444.787 millones, es decir, un salto de 42,7%. Según la estimación del Gobierno, la inflación punta a punta en diciembre de 2019 será de 23%, con lo cual crecería 16 puntos en términos reales.

Sobre la promesa de déficit cero, los analistas no son tan optimistas, ya que aseguran que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cerrará las cuentas con un déficit de 0,25%.