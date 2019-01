Mercados a fondo: ¿pasar el 2019 dolarizado o pesificado?

En un nuevo episodio de Mercados a Fondo, el Cronista tuvo la oportunidad de conversar con Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Cohen. El especialista sostuvo que el mercado local se encuentra en un buen ciclo de recuperación aunque el mismo puede verse interrumpido.

El portfolio Manager de Cohen sostuvo que lo que estamos viendo en los bonos se trata de un proceso de recuperación de todas las pérdidas evidenciadas durante 2018. “Rendimientos del 14% parece injustificado teniendo en cuenta que Argentina esta corrigiendo la problemática de déficit de cuenta corriente y fiscal, aunque queda lo político. Estos son niveles más razonables de riesgo país aunque siguen siendo muy por encima de los niveles del riesgo país previo a los Cuadernos”, sostuvo Falcone.

El 2019 lo imagina en tres etapas

Aun así, Falcone considera que este 2019 va a estar dividido en tres etapas. “Veremos un primer periodo de bonanza (que es el actual) producto de sorpresas positivas como la cosecha de trigo que genera un sobrante de dólares. Luego tendremos una segunda etapa en la cual se va a transitar la incertidumbre electoral y una última etapa relacionada con la resolución de las elecciones presidenciales. A partir de la resolución de esta ultima etapa, veremos reacciones importantes por parte de los activos financieros para bien o para mal en función de quien gane las elecciones”, comentó el portfolio Manager de Cohen.

Ahora bien, por otro lado, también subrayo que lo que no puede anticipar cuando es que se van a dar el cambio de una etapa a la otra pero vislumbra esos tres momentos de la económica y dinámica argentina.

Tipo de cambio

Al ser preguntado por el tipo de cambio, y con el dólar debajo de la zona de no intervención, Falcone no ve problemas en que el BCRA compre dólares aunque lo que le preocupa como los va a vender

“Sabemos que el dólar no va a vender porque no puede, pero si lo hará cuando estemos por encima de la banda. Pero si recién lo hace cuando estemos por encima de la banda, entonces estamos en un problema. El gobierno sabe que no puede dejar subir al dólar este año”, destacó.

Tasa de interés

En lo que respecta al nivel de tasa de interés, Falcone sostuvo que está bien con que el BCRA y que la entidad monetaria tiene tiempo para ir bajando la tasa de interés en forma gradual ya que, bajándola rápidamente, no va a alcanzar resultados mejores en materia económica.

¿Dólar o peso?

Para Falcone, el inversor debe transitar el año electoral actual dolarizado, incluso con el riesgo de perder dinero. El riesgo de implementar estrategias de carry trade implica un nivel de riesgo y volatilidad elevados.

