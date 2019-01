El BCRA no va a comprar los dólares que venda el Tesoro a partir de abril

El Banco Central (BCRA) no comprará un sólo dólar de los alrededor de u$s 10.000 millones que el Tesoro comenzará a volcar al mercado a partir de abril próximo. Las divisas, que Hacienda recibió como parte de los desembolsos del acuerdo con el FMI, van a ser cambiadas por pesos que aporte el mercado y no la autoridad monetaria, lo que supone sumar oferta de divisas para ayudar a planchar al billete y, al mismo tiempo, evitar inyectar más pesos al mercado.

Fuentes del BCRA dijeron a El Cronista que ya está decidido que la entidad no comprará los dólares que la cartera conducida por Nicolás Dujovne necesita transformar en pesos para hacer frente a sus gastos. El secretario de Finanzas, Santiago Bausili, dijo la semana pasada al portal Infobae que las necesidades de pesos de Hacienda van a ser cubiertas en parte con ventas de dólares, aunque sin especificar si esas ventas se harían a la autoridad monetaria o en forma directa al mercado.

El tecnicismo no es menor. Y eso es porque cuando el BCRA le compra divisas al Tesoro emite nuevos pesos a cambio de ellas, lo que hace crecer la cantidad de dinero circulante. En un esquema de control de agregados monetarios, en el que el BCRA se compromete a mantener un techo para la cantidad de dinero en circulación (en realidad, un tope para la base monetaria) la inyección de pesos que resultaría de comprar dólares al Tesoro tendría un efecto considerable en la capacidad del banco de cumplir su compromiso.

Y no es menor, además, porque el último día hábil del año pasado la entidad conducida por Guido Sandleris de hecho le compró dólares al fisco, lo que resultó en una emisión monetaria por $ 43.699 millones. Fue a cambio de u$s 1100 millones.

Según cuentan en Hacienda y en el BCRA, la compra de divisas respondió a una serie de límites impuestos por el FMI en su segundo acuerdo. Uno de ellos que, hasta el 1° de enero de este año, el fisco no podría vender en el mercado los dólares que le prestó el organismo multilateral. Así, en el último día del año, ante el vencimiento de una Letra del Tesoro Capitalizable en pesos (Lecap) para la que el Tesoro no contaba con pesos suficientes, se decidió hacer esa operación.

La excepción tuvo un costo ínfimo pero no nulo. En el agregado, los casi $ 44.000 millones tuvieron su rol en que el BCRA no sobrecumpliera la meta tal como se lo había planteado, por $ 16.000 millones de exceso, sino por $ 14.000 millones.

Desde abril, que es cuando el Tesoro empieza a tener cierto desfasaje de caja, se empezarán a volcar unos u$s 10.000 millones al mercado. Bausili estimó que la cifra no va a ser menor a u$s 6000 millones ni superar los u$s 11.000 millones, dependiendo de cómo viene la renovación de Letes en dólares. Cualquiera sea esa cifra, la inyección de oferta en el mercado cambiario va a tener influencia bajista sobre el precio. Y justo en temporada alta de liquidación de divisas del agro.

Compras bajo la banda

Las compras de dólares que el BCRA está haciendo a diario desde el jueves pasado, y que ayer se repitieron por un total u$s 50 millones (ver página 2 de Finanzas y Mercados), fueron propiciadas por la entidad para poder relajar las condiciones monetarias ante un aumento en la demanda de dinero mayor al estimado originalmente.

"En noviembre y en episodios anteriores en los que el dólar se acercó al piso de la zona de no intervención la cotización rebotó automáticamente ante la posibilidad de que compráramos u$s 150 millones", dijeron fuentes del BCRA. "Al achicar el máximo que podíamos comprar a u$s 50 millones diarios hicimos más probable que el dólar perforara el piso, y así inyectar pesos que cubren esa demanda de liquidez. No podemos elegir entre comprar reservas o bajar la tasa, la forma de bajar la tasa en un esquema de agregados es inyectando pesos por compra de dólares, la válvula de escape para atender mayor demanda de liquidez", dijeron.