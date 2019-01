Martín Casares: "Hoy no hay garantías para los adolescentes que cometen delitos"

El jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación, Martín Casares, habló sobre habló sobre el anteproyecto para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que impulsa Cambiemos, y que podría tratarse en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias.

"Bajo ninguna circunstancia el proyecto plantea bajar la edad de imputabilidad por un robo simple", se encargó de aclarar el funcionario. "Sería para delitos gravísimos", destacó.

- El anuncio de este nuevo sistema se presenta en medio de una serie de medidas que buscarían reducir los casos de inseguridad, pero ¿contempla más derechos para los jóvenes?

- Efectivamente, la situación actual es de un decreto ley de 1980, de la época de la dictadura, que genera un sistema tutelar que no es eficaz, porque no garantiza la aplicación de sanciones en los casos que corresponden de manera efectiva, por lo que tampoco aporta en prevención. Como bien decís, no da ninguna garantía a esos adolescentes que han cometido delitos. No es eficiente en términos de garantías constitucionales para aquellos que están acusados de cometer delitos. Y existe la posibilidad de que un juez pueda detener a un chico de cualquier edad por tiempo indeterminado -porque no es una sanción, no está preestablecido y demás-, durante mucho tiempo, por un delito leve. En la Argentina, hay chicos de 11 o 12 años presos, sin haber tenido debido proceso. No existe esto de que queremos bajar la edad de imputabilidad y entonces van a empezar a haber chicos presos que no estaban.

- Al ciudadano de a pie, ¿le cambia en algo la vida?

- Por supuesto, porque el objetivo central de este nuevo régimen tiende a dar una respuesta adecuada a que el adolescente que cometió un delito sea consciente, se responsabilice y poder trabajar a partir de eso. Planteamos trabajar para que los chicos que cometieron un delito no vuelvan a cometer otro: evitar la reinterancia. Vamos a trabajar, y esto no se ha trabajado nunca, sobre los inimputables. Si tenemos un chico menor de 15 que comete un primer delito, el juez va a investigar, y no va a acusarlo, vas a trabajar con un equipo interdisciplinario, que va a abrir un legajo personal al que se le va a hacer un plan de trabajo, que puede ser: ir al psicólogo una vez por semana, asistir al asistente social, para ver cómo es el contexto sociocultural en el cual ese chico está viviendo, hacer un tratamiento para recuperación o volver a la escuela.

- ¿Y en el caso de que se aprobara la baja de la edad de imputabilidad a los 15?

-Es para delitos graves. Bajo ninguna circunstancia el proyecto plantea bajar la edad de imputabilidad por un robo simple para que un chico de 15 que roba una zapatilla a uno de 13 lo metas en la cárcel. Los vas a considerar imputables para casos de homicidios, violaciones, secuestros extorsivos y de robos con arma de uso de fuego. Estamos hablando de delitos gravísimos.

- Qué les responderían a quienes les plantean que este anteproyecto es "demagogia punitiva" y que, pese a esta iniciativa, mantienen escuelas, viviendas y salud deteriorados...

- Es una opinión. En materia de un plan de reforma de lo que a nosotros nos corresponde, que es el funcionamiento del sistema judicial, estamos lanzando esto, que es una parte de un plan amplio. Bienvenido el debate, pero no puedo entrar en esa discusión. Hay que hacerse cargo.

- ¿De qué?

- De que, aunque sean pocos casos, porque son 99 los chicos de entre 11 y 14 años detenidos por robos simples, por encubrimiento o por el estado alarmante de vulnerabilidad. Tendría que causarnos lo mismo un chico que no tuvo ningún tipo de debido proceso que decirle al padre que le mataron a un hijo: "Lo mató un chico de 15 años, no puedo hacer nada". Tenemos que poner arriba de la mesa una decisión política: tenemos que hacernos cargo, como argentinos, que cuando le decimos que "no" a un proyecto, le estamos diciendo que "sí" a lo que está hoy vigente. No existe un camino intermedio. O votamos esto, y lo hacemos con consenso, con las modificaciones, con las reformas que les quieran hacer, o tenemos que hacernos cargo que estamos consagrando, aceptando y aprobando tácitamente la situación que hoy tenemos. Si nosotros estamos dispuestos a eso por un artículo [el que hace referencia a la edad de imputabilidad], a dejar de lado un sistema novedoso, moderno, que se trabajó durante dos años y medio, con amplia participación, que creemos que puede funcionar muy bien, y que es una deuda de la democracia, sepamos que lo que estamos haciendo es decir: "Sí, estamos de acuerdo en que el régimen de la minoridad de 1980, que tiene esta foto, y es la que queremos vigente". No hubo un camino intermedio en 39 años.