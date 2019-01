Sin crédito y con retenciones, las empresas solo prevén un boom exportador en el campo

La presión a la baja del dólar -que obligó al Banco Central en los últimos días a intervenir-; la inercia inflacionaria y la inestabilidad macroeconómica general; la imposición de retenciones y la reducción de los reintegros, sumado a los problemas de competitividad sistémica del país representan un combo tan negativo para la exportación que hacen difícil creer que el estratégico plan Argentina Exporta, lanzado por el Gobierno nacional, tendrá éxito en el corto plazo, coinciden analistas y empresarios.

El Gobierno lanzó en octubre del año pasado el plan con metas para la próxima década . Pero planteó desde el primer momento que se trataba de una iniciativa "en construcción", a ser nutrida con el aporte de todos los sectores productivos. A partir de esa instancia, hubo reuniones de la "mesa exportadora" en varias provincias y comenzaron a delinearse diferentes ejes de trabajo. En Buenos Aires, el encuentro fue en Pilar, el 11 de diciembre, con la presencia del presidente Mauricio Macri. Por otro lado, días atrás fue decretado al 2019 como el "Año de la Exportación".

Que la campaña agrícola de este año será muy buena y compensará el nocivo efecto de la sequía en 2018 la es un hecho para todos los actores económicos. También Brasil aceleraría su crecimiento y ello empujaría a muchos sectores que exportan a ese mercado a crecer en sus ventas. No hay dudas de que este año las exportaciones serán mayores que en 2018. De acuerdo con la consultora Abeceb, crecerán 15% respecto del cierre del año pasado, que superaría los u$s 60.000 millones. De esta manera, las ventas al exterior durante 2019 rondarán los u$s 70.000 millones, con un aporte del agro previsto entre u$s 5.000 y u$s 6.000 millones.

Pero la gran dificultad no es que el agro exporte, sino que comiencen a conquistar mercados empresas y sectores que no han incursionado aún en la plaza externa o que lo han hecho poco. Y para ello, no sólo hace falta que se avance más rápidamente en una infinidad de medidas puntuales que hacen a la competitividad de cada sector, sino que se requiere de una macroeconomía estable. "Cuando le preguntamos a las empresas qué necesitan para exportar más, nos responden: ´que saquen las retenciones´", señalaron desde la Asociación de Fábricas de Autocomponentes (AFAC).

Los distintos sectores, y hasta la propia Cámara de Exportadores (CERA), están haciendo un relevamiento a las empresas socias, tal como les encomendó el Gobierno. Y muchas de las inquietudes que surgen tienen que ver con dificultades que hoy, ante las restricciones fiscales existentes, no pueden resolverse. "Si no hay una visión macro destinada a bajar los costos de financiamiento de las empresas, el plan está condenado al fracaso. Porque además nos están matando con impuestos y un achicamiento del mercado", disparó el vicepresidente 3° de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Sergio Vacca. Para él, el crédito y para mejora de los costos logísticos son clave. "Si querés competir afuera, tenés que tener precio, y para eso hay que tener financiación. El Gobierno nos dice que el BICE está otorgando líneas de prefinanciación de exportaciones, pero a nivel país es poco lo que puede hacer el banco. Son más expresiones de deseo", enfatizó el empresario, al agregar que, por otra parte, "el dólar, que vuelve a estar en el piso de la banda, y las retenciones" reducen el incentivo a exportar.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Daniel Funes de Rioja, precisó que la entidad está realizando el relevamiento requerido y que "la principal preocupación tiene que ver con la velocidad de las respuestas". "Hoy se cree que la exportación es conveniente, pero tenés que computar las retenciones y reintegros y todas las distorsiones no salariales, la presión fiscal, que en el caso de alimentos y bebidas es del 40% y 50%, además de los problemas de financiamiento", afirmó.

Restricciones y objetivos

La CERA está realizando un relevamiento entre sus empresas socias y prevé presentar un plan detallado con objetivos y propuestas en mayo, adelantó su presidente, Enrique Mantilla. Según su visión, las restricciones actuales dadas por las retenciones, el desfasaje con el pago de los reintegros y la inestabilidad macroeconómica, "deben compensarse con un mayor esfuerzo de la mesa exportadora en tomar medidas concretas que ayuden a mejorar la competitividad de los sectores. No sólo tiene que tener deseo y dirección, sino determinación".

"No vemos que el 2019 vaya a ser el año de la exportación, al menos para nuestro sector. Tener solo precio no es la receta para entrar a un mercado. Además, ahora hay retenciones, por lo que no es que tenemos un dólar competitivo. No es fácil, y menos para las pymes", consignó el presidente de la Cámara de la Industria Plástica (CAIP), Antonio Paolini.