Valenzuela: "Estamos ante algo inédito: que un gobierno no peronista sea reelecto"

Diego Valenzuela era muchas cosas antes de ser intendente de Tres de Febrero: fue economista, historiador, docente y periodista. Volcado a la política desde hace casi una década, destronó a Hugo Curto después de 24 años de gestión. Desde su despacho en la municipalidad, en Caseros, dialogó con El Cronista.

Valenzuela a El Cronista: "La mejor campaña es una buena gestión"

- ¿Cómo se trabaja en un año de elecciones? ¿Qué lo diferencia del resto?

- La mejor campaña es una buena gestión. Si nos va bien, y creo que nos va bien en provincia y municipios, que es lo que conozco, la relación con la ciudadanía en una elección es muy natural. El oficialismo habla de lo que hace y de lo que hará. Veo todavía, y me frustra, que la oposición solo busca el error, no una instancia superadora. Especialmente acá en Tres de Febrero: no procesaron lo que pasó. Entonces la elección es una consecuencia.

- El gobierno nacional busca polarizar con el kirchnerismo. ¿Pasa algo parecido a nivel local? ¿Se busca reflotar el fantasma de Hugo Curto?

- La polarización es un dato a nivel nacional y está más acentuada que a nivel local. Probablemente porque hemos tenido una política de diálogo e integradora. Acá no hay grieta, hay posiciones políticas. Está el sector que se identificaba con el Frente Renovador y el peronismo curtista-kirchnerista, que todavía está tratando de entender qué pasó.

- Pero Curto sería un rival cómodo para competir…

- Yo no elijo rival. Ellos tienen que definir si hay una renovación o no. Pero a mí no me preocupa la oposición. Dialogamos institucionalmente en cuestiones como el Concejo Deliberante, para que las políticas puedan avanzar. En el plano electoral trabajo por los vecinos. Estoy convencido, y eso muestran los números, de que a nivel local tenemos una visión positiva de muchas personas que no nos votarían en el nivel nacional. Esa es la consecuencia de un trabajo en el nivel local y provincial, en donde la grieta no es tan acentuada.

- ¿Va a competir para la reelección?

- Lo natural sería que este proyecto, que nos entusiasma y tiene buena recepción entre los vecinos, continúe, más allá de las personas. Tengo ganas y entusiasmo. Pero esa decisión la tomaré entre febrero y marzo, cuando con la gobernadora tengamos la charla respecto a cómo va a ser el escenario electoral, el cronograma, y de qué manera votar.

- Como intendentes son la primera oreja que está dispuesta a recibir la consulta del vecino. En 2018, en un contexto de crisis, ¿los vecinos realizaron más reclamos?

- Sí, por supuesto. Noté preocupación, sobre todo económica, pero mezclada con esperanza en este cambio político. Creemos que hay síntomas de que esto va a mejorar. Y por otro lado, hay varios aciertos y mejoras. No digo que compensen, pero es importante cuando a la gente le llegan las cloacas o ve transformada la Ruta 8. Toda la oposición desconfiaba de que también se hicieran obras en los partidos opositores, pero se está haciendo. Por eso somos distintos. No íbamos a dejar desconectado a San Martín del Metrobus por ser de otro partido. Se está haciendo una inversión de $ 300 millones en un distrito opositor.

- De cara a las elecciones, se supone que el gobierno nacional tratará de esquivar los temas económicos y priorizará otros con mejor valoración, como la seguridad. ¿Cómo será acá?

- Sí, el marco es ese. La economía es un tema de debate: después del primer trimestre va a quedar claro que hay una recuperación, aunque se sentirá con diferente intensidad en toda la provincia. Entonces la economía no va a ser ese argumento negativo. En el tema de la seguridad va a ser importante, por lo que se hace tanto en nación como en provincia. Hoy la población ve a Patricia Bullrich a una persona que está de su lado.

- ¿Qué diálogo tiene con el radicalismo?

- Yo me siento el intendente del radicalismo y de la Coalición Cívica. Soy de Cambiemos, no solo del Pro. Hay lugares en donde gobierna el radicalismo en los que no hay una actitud muy integradora, dicen "si quieren vengan a la interna". Nosotros no somos así. Además me llevo muy bien con el vicegobernador. No se trata de que lleguemos a un acuerdo electoral y hasta la próxima no nos vemos, trabajamos mucho de forma conjunta con los legisladores radicales.

- ¿Cómo ve el rol de Elisa Carrió dentro de Cambiemos?

- Lilita le hace bien a Cambiemos y al país. Con los riesgos que tiene su manera de opinar y de marcar la cancha. Algunos dicen que es como tener a la oposición adentro. No estamos acostumbrados a tener disensos dentro de un frente político electoral y de gestión. Veníamos del pensamiento único. El que toma las decisiones es el Presidente, y ella es respetuosa de eso. Así que lo veo sano ese rol, siempre seamos cuidadosos de no dañar lo que hemos construido. Sobre todo porque estamos a las puertas de un hecho inédito: que un gobierno no peronista termine su mandato y sea reelecto. Eso, lo digo como historiador, va a ser tema de discusión, más con las decisiones económicas difíciles que se tomaron.