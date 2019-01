Acuerdo del PJ en San Juan anima el plan por una unidad nacional

A pesar de las notables dificultades, la apuesta de una unidad del todo el peronismo, que muchos anhelan a nivel nacional, comienza a tomar forma en algunas provincias. El ejemplo más firme hasta ahora lo constituye el acuerdo sellado la semana pasada en San Juan, que podría replicarse en otros distritos y al que en ciertos sectores del PJ interpretan como punta de lanza para trabajar en las posibilidades de un pacto de unidad a nivel nacional, una alternativa -por ahora- bastante incierta.

El jueves pasado, sobre el filo del cierre de plazos para inscribir las alianzas, el peronismo sanjuanino -que tendrá que presentarse en las PASO provinciales previstas para el 31 de marzo- confirmó que irá unido a los comicios. El actual gobernador, Sergio Uñac, y el diputado José Luis Gioja, cerraron para ello un contundente entendimiento: Uñac irá por su reelección y ambos permanecerán en el frente Unidos con Todos.

Así, el primer acuerdo se definió en el territorio del presidente del Consejo Nacional del PJ. Y hay quienes, desde los pasillos de la sede nacional del partido aseguran que Gioja "tiene un anhelo": que el peronismo coloque al próximo presidente en la Casa Rosada. Para alcanzarlo, apuesta a que haya un "gran acuerdo patriótico", que reúna a todas las fuerzas de la oposición, y que se acuerden 20 o 25 puntos programáticos porque, el próximo presidente "no la va a tener fácil", admitieron cerca del dirigente. Y, si esto no se concreta, ir a una gran PASO entre todos los candidatos del partido, sin la exclusión del kirchnerismo.

En este sentido, resaltaron que el acuerdo Uñac-Gioja incluyó "un acta firmada" en donde el frente se compromete a apoyar a los candidatos a nivel nacional. Un detalle es que el frente Unión con Todos incluye también a Mauricio Ibarra, quien, en su momento, fue referente de Sergio Massa en esa provincia. De todas, formas esto no significa que el Frente Renovador que lidera el tigrense haga lo mismo a nivel nacional. Allí, el límite parecería seguir siendo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la escena nacional la gran incógnita sigue siendo la actitud que asumirá el ex ministro de Economía Rodolfo Lavagna, al que muchos atribuyen la posibilidad de encarnar una candidatura de unidad. Pese a la falta de definiciones, Lavagna también se mostró recientemente junto a otro de los dirigentes que intenta salirse de "la grieta", el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschiftz. En diálogo con El Cronista, fuentes cercanas al gobernador aclararon que "no hubo definiciones ni plazos". Aunque, aseguraron que ambos "coinciden en la necesidad de que la Argentina necesita una alternativa a la grieta". Y que, en ese sentido, "hay que armar algo diferente y superador que junte a los las mejores dirigentes y, también, actores externos con vocación de transformar".

"No hay límites en personas, no queremos ponerlo en esos términos", dijeron las fuentes, cuando se les preguntó si estaría dispuesto a compartir un espacio con CFK para destronar a Cambiemos. "Creemos que la Argentina necesita un proyecto nuevo, que pueda interpelar a ese 40% que no quiere votar de arranque a ninguno de los extremos", indicaron.