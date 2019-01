El dólar con leve suba tras compras del BCRA por u$s 40 millones en el avance Recién una hora después de iniciada la rueda se registraron operaciones en el MULC. Ayer el BCRA subastó u$s 20 millones pero el precio del billete cayó 30 centavos y quedó muy por debajo de la zona de no intervención.