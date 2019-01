Bancos cobran hasta $ 620 por extraer dinero en cajeros del exterior

¿Cómo pagar en las vacaciones en el exterior? ¿Conviene llevar moneda del país de destino, dólares para cambiar allá, tarjeta de débito, de crédito o sacar desde el cajero del exterior? Cualquiera menos esta última opción, ya que según el banco emisor del plástico puede costar hasta $ 620 por cada extracción que se realice.

De acuerdo a la tabla que publicó este mes el Banco Central (BCRA) en el régimen de transparencia, el Hipotecario cobra u$s 16,34 (equivalentes a $ 620 según el tipo de cambio de $ 38) por el uso del cajero automático en el exterior. El Macro cobra u$s 14,88, el Patagonia u$s 11,50, el Provincia u$s 8, el Banco Nacion (BNA) u$s 4,84 y el Credicoop u$s 4,36. Los restantes cobran en pesos: el ICBC $ 99,68, Santander $ 84,25, el BBVA Banco Francés $ 72,57 y Galicia $ 50.

Si se va a países limítrofes, lo mejor es llevar dólares antes que pesos, que no suelen ser bien recibidos y, por lo tanto, son cambiados a un dólar equivalente de hasta$ 45. Con divisas en la mano, lo ideal es ver las pizarras de los bancos y casas de cambio para ver cuál tienen la mejor cotización. No quedarse con la primera opción, sino recorrer al menos cinco sitios para comparar en cuál conviene más, ya que suele haber alguna diferencia de precio entre uno y otro.

Es importante también ir cambiando de a poco, de forma de no cambiar de más y que sobre, porque siempre hay una diferencia grande en el spread entre el precio de compra y el de venta, por lo cual se termina perdiendo plata sino. Un ATM que se encuentre dentro de un supermercado difícilmente deje sacar más de u$s 200.

En cambio, en uno que está dentro de la casa central de un banco, se podrá extraer u$s 800. Además, si la zona es de mayor riesgo, se podrá sacar menos dinero del cajero. Por lo tanto, habrá que esperar hasta el otro día para volver a llevar a cabo la extracción, con su consecuente comisión.

El 70% de la comisión que cobran van a parar a la red propietaria del cajero, que es quien pone todo el desarrollo de software y la tecnología, el 20% al banco en el que se está operando y el 10% restante al emisor de la tarjeta.

Si bien el “dólar cajero” se utiliza en todo el mundo como un retiro de efectivo de emergencia, como para poder pagar consumos como el taxi, durante el cepo eran cada vez más los argentinos que aprovechaban este método para poder hacerse de dólares baratos.

A quienes veraneen en Uruguay les convendrá ir con todas las tarjetas habidas y por haber que la familia tenga, ya que por la devolución del IVA se ahorra un 22% en gastronomía en los pagos con plásticos para turistas no residentes, lo que equivaldría a un dólar de $ 30. Si a eso se le suma las promociones del 30% que ofrece Santander los miércoles y viernes, se terminaría arribando a un dólar equivalente a $ 21.

De hecho, los argentinos que van a comer afuera siguen en forma religiosa el cronograma y días de promociones. Lo cierto es que Uruguay impuso devolución del IVA sobre servicios turísticos prestados, hasta el 30 de abril del 2019 a personas físicas no residentes, siempre que sean abonados mediante tarjetas de débito o crédito emitidas en el exterior.