El trigo desafiará al BCRA a administrar el piso del dólar y la baja de la tasa

Las bandas cambiarias que el BCRA aplica desde que acordó con el Fondo una nueva política monetaria, fueron puestas a prueba de manera más que satisfactoria. La cotización del dólar perforó por segunda vez el piso, y el Central demostró que estaba dispuesto a hacer su parte: compró divisas pero menos del monto que tenía habilitado. El resultado fue una baja final de casi 30 centavos en el precio mayorista.

Algunos analistas y operadores financieros esperaban que la intervención del Central ayudara a crear un rebote. Pero eso estuvo lejos de suceder. Por empezar, porque no compró los u$s 50 millones que tenía habilitados sino solo u$s 20 millones. La conducción del organismo quería actuar y ver qué pasaba. De hecho, no se preocupó demasiado por la cotización. "No hay un objetivo de tipo de cambio a defender", remarcaron fuentes oficiales. Donde más preocupación había era en la cantidad de pesos que iba a inyectar al mercado cambiario con esa operación.

El BCRA mostró cautela, porque tampoco quiere que una mayor emisión presione demasiado rápido una baja de la tasa de las Leliq. A diferencia de impulsos de la era Sturzenegger (motivados por la presión de los economistas que respondían a la Casa Rosada, hay que reconocer), en los que el organismo monetario fue el que hizo punta con las tasas, la nueva actitud es ir de a poco. También revela que habrá que esperar un poco más para tener datos satisfactorios de inflación, ya que diciembre podría terminar más cerca de 3% que de 2,5%.

La buena noticia para la economía es que si el dólar está en baja es por la gran cosecha de trigo, que se acerca a su fin. La producción podría valer casi u$s 4500 millones, el mejor valor de los últimos 11 años. Eso empujará al dólar hacia abajo al menos hasta marzo: la pregunta será si el BCRA hará algo para dejarlo arriba del piso de la banda o no.